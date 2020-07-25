ليست للتسلية فقط..فائدة مدهشة للعلكة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

غالبا نمضع العلكة بحثا عن نكهة لذيدة لبعض الوقت، أو لمجرد التسلية بالفقاعات، لكن هل تعلم بأن هذه الحبة الصغيرة ذات النكهات المختلفة، لديها القدرة في التأثير على وزنك إيجابا؟.

في الواقع، تساعد مضغ العلكة على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الوزن.

حيث أكدت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية المستقلة في وزارة الصحة بمدينة موسكو، أن مضغ العلكة يمكن أن يساعد على تسهيل عملية فقدان الوزن الزائد.

ويزيد مضغ العلكة من نظافة تجويف الفم بحسب الخبيرة التي قالت: “هناك معلومات تستعرض فاعلية مضغ اللبان في تخفيض الوزن. فعند البعض تنخفض الشهية عند مضغهم اللبان بصورة منتظمة، ويقل تناول الوجبات الخفيفة، بسبب انشغال الفم وكذلك نتيجة تغير المذاق”.

وأضافت ستارودوبوفا “عضلات المضغ، قادرة على حرق السعرات الحرارية. وتكرار حركات المضغ يساعد على استقرار الحالة العاطفية”.

ويحفز مضغ العلكة إفراز اللعاب، حيث أضافت الخبيرة “اللعاب له تأثير إيجابي في تنظيف الفم من بقايا الطعام. واحتواء اللعاب على مواد تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم، يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وينعش التنفس”.

وتحذر الخبيرة من مضغ العلكة بصورة زائدة لفترات طويلة، لأنه قد يلحق الضرر بالشخص حيث يؤدي إلى تآكل واستهلاك حشوات وتيجان الأسنان.

ومن فوائد العلكة أيضا نذكر منها:

تحسين التركيز والذاكرة

اخر الدراسات أثبتت أن العلكة تعزز من الأداء العقلي ووظائف الإدراك، مثل التركيز والذاكرة، وأوقات رد الفعل.

إن مضغ العلكة يعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره يزيد من كمية الأكسجين المتاحة للدماغ، مما يعزز الذاكرة والأداء المعرفي.

تحسين اليقظة

أظهرت العديد من الدراسات على أن العلكة يمكن أن تزيد من اليقظة.

ويعتقد أن حركة مضغ الفك تحفز الأعصاب وأجزاء من الدماغ المرتبطة بالاستثارة، بالإضافة إلى زيادة تدفق الدم.

تقلل من الحرقة والارتجاع المريئي

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الارتداد المريئي والحرقة، فان مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام قد يساعد في التقليل من الحمض في المريء.

وذلك من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.