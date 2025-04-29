مؤسسات خيرية تنشئ صندوقاً لصحة الأمهات وحديثي الولادة في أفريقيا بقيمة 500 مليون دولار

أنشأت مجموعة من المؤسسات الخيرية، بما في ذلك مؤسسة جيتس، صندوقا مدعوما بما يقرب من 500 مليون دولار للمساعدة في إنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة والأمهات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما يمثل تباينا مع مشهد تمويل الصحة العالمي القاتم.

وأُطلق صندوق “البدايات” اليوم الثلاثاء في أبوظبي التي يوجد بها أحد الداعمين الرئيسيين الآخرين، وهي مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.

وقالت أليس كانجيثي الرئيسة التنفيذية للمشروع لرويترز في مقابلة إن المشروع قيد الإعداد منذ عام على الأقل، لكن دوره ازداد أهمية مع اتباع حكومات العالم نهج الولايات المتحدة في سحب مساعداتها الدولية.

وقالت في وقت سابق هذا الشهر “إنها لحظة مناسبة”، مؤكدة أن الصندوق يهدف إلى العمل جنبا إلى جنب مع الحكومات الأفريقية والخبراء والمنظمات بدلا من إقحام الخبراء أو التقنيات في المشروع، وهو النهج الذي قالت إنه يختلف عن العديد من برامج المانحين التقليدية.

ويهدف صندوق البدايات إلى إنقاذ حياة 300 ألف أم وطفل حديث الولادة بحلول 2030، وتوسيع نطاق الرعاية الجيدة لدى 34 مليون أم وطفل.

وتعهد الشركاء أيضا بتقديم استثمارات مباشرة بقيمة 100 مليون دولار في صحة الأم والطفل، وذلك بصورة مستقلة عن الصندوق.

ويخطط الصندوق للعمل في إثيوبيا وغانا وكينيا ومالاوي وليسوتو ونيجيريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي، مع التركيز على التدخلات منخفضة التكلفة والعاملين في القطاع الطبي في المستشفيات ذات الأعباء العالية.

وسيعمل المشروع على تتبع الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال والأمهات واستهدافها، بما في ذلك العدوى والنزف الحاد لدى الأمهات وضيق التنفس لدى الرضع.