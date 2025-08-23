السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
مادة نباتية تثبت فعاليتها في إنقاص الوزن

منذ 7 دقائق
انقاص الوزن

انقاص الوزن - تعبيرية

أعلن باحثون صينيون عن تطوير خرزات دقيقة نباتية تشبه حبات شاي “البوبا”، أثبتت فعاليتها في إنقاص وزن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا غنيا بالدهون، ما قد يمهّد الطريق لابتكار وسيلة جديدة للتخسيس بدون عقاقير.

وتُصنع هذه الخرزات من الشاي الأخضر وفيتامين هـ، وتُغلف بجزيئات مستخلصة من الأعشاب البحرية. وبمجرد تناولها، يتمدد الغلاف في الأمعاء حيث ترتبط مكوناتها بالدهون المهضومة جزئيًا وتحبسها، مما يمنع امتصاصها.

وأظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت الخرزات فقدت نحو 17 بالمئة من إجمالي وزنها خلال شهر، مقارنة بفئران أخرى اتبعت النظام نفسه من دون الخرزات، والتي لم تفقد وزنا يُذكر. كما عانت مجموعة الخرزات من تلف أقل في الكبد.

كذلك أظهرت النتائج أن الفئران أفرزت كميات من الدهون في برازها مماثلة لتلك الناتجة عن عقار أورليستات الشهير لإنقاص الوزن، ولكن دون آثاره الجانبية على المعدة.

