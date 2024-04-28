ماذا تعرفون عن متلازمة "وولف- باركنسون- وايت"؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن متلازمة ‫”وولف- باركنسون- وايت” هي اضطراب ‫خلقي في القلب يؤدي إلى الخفقان السريع، حيث ينبض القلب بمعدل 150 إلى 250 نبضة في الدقيقة.

‫وأوضحت المؤسسة أن أعراض متلازمة “وولف- باركنسون- وايت” -التي تمت سميت على أسماء أطباء القلب الأميركيين لويس وولف، وباول دودلي ‫وايت، وجون باركنسون- تشمل أيضا آلام الصدر وضيق التنفس، بالإضافة إلى ‫الدوار والغثيان والإعياء وتراجع القدرة على بذل المجهود والإغماء.

‫مضاعفات خطيرة

‫وأضافت مؤسسة القلب الألمانية أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تؤدي المتلازمة المعروفة ‫اختصارا بمتلازمة “دبليو بي دبليو” إلى تطور مضاعفات قلبية خطيرة، على سبيل المثال إذا ‫حدث تسارع ضربات القلب والرجفان الأذيني معا فإن ذلك يمكن أن يتطور بسرعة ‫إلى الرجفان البطيني، وهو السبب الأكثر شيوعا للموت القلبي المفاجئ.

‫ولتجنب هذا الخطر الجسيم ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، ‫وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في الأدوية المعالجة ‫لخفقان القلب، كما يمكن أيضا اللجوء إلى قسطرة القلب.