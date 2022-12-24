السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماذا يجب أن نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا؟

منذ 33 دقيقة
امرأة أغمي عليها - تعبيرية

امرأة أغمي عليها - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تحصل أمام العديد من الناس أمور صحية طارئة يجب أن يتصرّف فيها فوراً لإنقاذ حياة شخص.

فلهذا السبب، ماذا يجب أن نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا. وهل يجب وضع حبة نتروغليسيرين تحت لسانه، أم يجب اعطاؤه أدوية أخرى؟

يجيب عن هذه التساؤلات الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، فيقول: “بالطبع لا. لأن النتروغليسيرين، هو دواء يساعد كثيرا في علاج النوبات القلبية. ولكن إعطاءه لشخص مغمي عليه، قد يؤدي إلى موته، لأنه يخفض مستوى ضغط الدم بصورة حادة”.

ووفقا له، نحن لا نعلم ما سبب حدوث الإغماء، فقد يكون الشخص مصابا باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية.

ويضيف: في بعض الحالات يمكن بحذر إعطاء الأسبيرين للشخص الذي كان يشكو من ألم في الصدر وأغمي عليه.

ويقول: “ولكن كقاعدة عامة، من الأفضل عدم إعطاء أي دواء للشخص المغمي عليه”.

    المزيد من الصحة

    كورونا في الصين
    خبر مُفرح لمن فقد حاسة الشم أو الذوق خلال إصابته بكورونا
    أضرار الشاي
    إحذروا أضراره.. لا تتناولوا الشاي بعد الأكل مباشرة!
    صبغة طعام تسبب التهاب الأمعاء
    مع تزايد استخدامها.. إحذروا هذه الصبغة في الطعام!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيف نصرت
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
    كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022
    قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
    فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!