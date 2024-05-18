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ماذا يجب أن يفعل الشخص لكي يطيل حياته؟

منذ 16 دقيقة
تمارين الصباح- تعبيرية

تمارين الصباح- تعبيرية

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يقدم الأطباء دائما نصيحة ذهبية، وهي “الوقاية خير من العلاج”، ولكن ماذا يجب أن يفعل الشخص لكي يطيل حياته؟

تقدم الدكتورة أوكسانا درابكينا كبيرة الأطباء المتخصصين في الممارسة الطبية والعلاج بوزارة الصحة الروسية نصائح بهذا الشأن، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على نمط حياة صحي.

وتقول: “عدم التدخين والامتناع عن تناول الكحول وممارسة النشاط البدني وتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضروات والفواكه يوميا والتقليل من استهلاك الملح، يخفض خطر الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 39 بالمئة، ومن أمراض الدورة الدموية بنسبة 36 بالمئة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19 بالمئة. وتشير نتائج دراسات أخرى إلى أن عدم اتباع نمط حياة صحي يزيد من خطر الوفاة مبكرا بنسبة 78 بالمئة، وأن العوامل الوراثية يمكن أن تزيد هذا الخطر بنسبة 21 بالمئة”.

وتشير الطبيبة، إلى أن 60 بالمئة من حالات الوفيات بسبب العوامل الوراثية يمكن منعها باتباع نمط حياة صحي.

    المصدر :
  • وكالات

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