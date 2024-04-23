ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول زيت الخروع؟

يعتبر زيت الخروع على مدار سنوات طويلة أحد العلاجات المنزلية التي يتم استخدامها على نظاق واسع لعلاج الشعر والعديد من الأمراض، ولكن هل من الآمن استهلاكه وماذا يحدث عندما تستهلك هذا الزيت؟ وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع “تايمز أوف إنديا”.

هل من الآمن تناول زيت الخروع؟

زيت الخروع هو زيت سميك عديم الرائحة يستخرج من بذور نبات الخروع، وفى حين أنه يتم استخدام زيت الخروع بشكل شائع لتخفيف أعراض الإمساك، إلا أنه من الضروري استهلاكه بحذر، حيث أن تناوله بجرعات مناسبة، يكون وقتها زيت الخروع آمنًا بشكل عام للاستخدام على المدى القصير.

ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط لزيت الخروع على فترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة مثل تقلصات المعدة، والإسهال، والجفاف، وسوء امتصاص العناصر الغذائية، والشعور بالانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى بعض الأفراد حساسية تجاه زيت الخروع وقد يعانون من ردود فعل تحسسية مفاجئة عند تناوله.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن إضافة زيت الخروع إلى العلاجات يعتبر آمنًا لعلاج الإمساك، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من الأبحاث لإثبات فعاليته الصحية، ومع ذلك، وفقًا للممارسات التقليدية، يُعتقد أن استهلاك كمية صغيرة من زيت الخروع يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة العامة، لذلك من المهم استشارة الطبيب قبل إضافة زيت الخروع إلى النظام الغذائى اليومي.