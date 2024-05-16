ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الماء على الريق؟

شرب الماء له العديد من الفوائد

الماء هي أساس بقاء الإنسان، حيث إن أجسامنا تتكون من 70% من الماء، ولذا الاهتمام بتناولها بكميات جيدة يساوي الحصول على صحة جيدة، ويقلل من فرص التعرض للإصابة بالأمراض، حيث إنها مكون أساسي للدم، وتعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline” سنتعرف على أبرز الفوائد للجسم عند تناوله كوبا من الماء على الريق، ومنها:

– بشرة نضرة

يفيد شرب الماء على الريق في ترطيب البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد، وذلك لما تحتويه من عناصر هامة.

– فقدان الوزن

تناول كوب من الماء على الريق أي فور الاستيقاظ من النوم يعد من الحيل الجيدة للتخلص من الوزن الزائد، والسبب أنها تزيد من الشعور بالشبع مما يجعلك لا تسرف في تناول الطعام.

-الشعور بالحيوية والنشاط

يمكن أن أن يساهم شرب الماء على الريق في تحفيز التمثيل الغذائي بنسبة جيدة، يزيد من شعور الجسم بالنشاط والحيوية، وتنشيط الدورة الدموية.

-الوقاية من حصوات الكلى

شرب الماء على الريق يقلل من فرص الإصابة وتكوين حصوات الكلى كما أنه يساعد على إذابة الفضلات فيسهل التخلص منها.

– تنشيط الدورة الدموية

يعمل شرب الماء على الريق على تنشيط الدورة الدموية ويفيد في حالات انخفاض ضغط الدم .