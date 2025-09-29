ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يومياً؟

اتضح أن نقع حبتين من القرنفل في الماء طوال الليل وشربه في الصباح، يُشعر الجسم بتحسن كبير. فوفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، يؤكد الخبراء فوائد ماء القرنفل لتحسين الهضم والبشرة وحتى للوقاية من نزلات البرد.

تنشيط المعدة

يساعد تناول ماء القرنفل في الصباح من يشعرون بثقل في المعدة على استعادة نشاطهم وحيويتهم. كما يُساعد القرنفل الجسم على إفراز الإنزيمات التي تُحلل الطعام، فلا يبقى طعام وجبة الفطور راكدًا كالصخر.

وإذا كان الشخص يعاني من الغازات أو الانزعاج، فإن هذا المشروب يُسهّل الأمور حقًا. إنه أشبه بتمارين إحماء للأمعاء قبل البدء بتناول الطعام.

تحسين صحة الفم

كان ولا يزال أطباء الأسنان يستخدمون زيت القرنفل لآلام الأسنان. يقتل القرنفل البكتيريا التي تُسبب رائحة الفم الكريهة، لذا فإن شرب الماء في الصباح يُنعش من الداخل إلى الخارج. إنه أشبه بنسخة طبيعية من المضمضة بغسول الفم، ولكن ألطف.

دفعة قوية للأيض

يُعطي ماء القرنفل دفعة قوية للجسم، إذ إن المُركّب الذي يجعله قويًا جدًا، وهو الأوجينول، يُساعد الجسم على معالجة الطعام بكفاءة أكبر. إنه تأثير خفيف، لكن مع الاستمرار عليه، سيشعر الشخص بثقل أقل.

كما أنه يساعد في ضبط سكر الدم، حيث إنه يُبطئ سرعة وصول السكر إلى مجرى الدم، مما يُحافظ على توازن الطاقة. لكن ينبغي الانتباه إلى أنه ليس بديلاً عن الأدوية إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

مضاد للالتهابات

يذكر أن ماء القرنفل يتميز بخصائص مضادة للالتهابات. يعاني الكثيرون من التهابات خفيفة وتصلب في المفاصل وآلام في العضلات ونوبات جلدية مفاجئة.

مُركّب الأوجينول يُساعد في عملية الأيض ويهدئ الالتهاب أيضًا. لذا، إذا كان الشخص يعاني من آلام في الركبتين أو كان منزعجًا من تهيج البشرة، فإن ماء القرنفل يُمكن أن يُحدث فرقًا مع مرور الوقت.

طرد السموم

يلعب الكبد دور البطل المجهول في الجسم، فهو يُصفّي كل الفضلات. يساعد القرنفل على حمايته والحفاظ على عمله بسلاسة. ويؤدي ماء القرنفل وظيفته بهدوء وبشكل طبيعي.

مزايا غلي ماء القرنفل

يلجأ البعض إلى غلي القرنفل بدلًا من نقعه طوال الليل. فإذا كان الشخص يعاني من السعال أو ثقل في الصدر في الصباح، فإن القرنفل يساعد أيضًا على التخلص من هذه الأعراض.

إنه يعمل كمقشع طبيعي، لذلك إذا كان الشخص يعاني من احتقان أو بلغم، فإن ماء القرنفل يساعد على إذابته. يعتبر تناول ماء القرنفل المغلي من العلاجات التقليدية لنزلات البرد الجيدة.

سهولة التحضير

يتميز ماء القرنفل بسهولة تحضيره، إذ يتم، ببساطة، وضع ثلاث أو أربع حبات قرنفل في كوب من الماء ليلًا، ثم يتم شرب الماء عند الاستيقاظ.

وعند غلي القرنفل في الماء تزيد نكهته، لكن نقعه طوال الليل يُعطي نتيجة جيدة أيضًا.