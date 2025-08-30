ماذا يخبرك “اللسان الصدفي” عن جسمك؟

أفادت طبيبة الأسنان تاتيانا موروزوفا، أن اللسان الصدفي، الذي يتميز بخطوط دائرية مسننة على حوافه قد يشير إلى أمراض جهازية خطيرة.

ووفقا للطبيبة، غالبا ما ترافق هذه الحالة زيادة في حجم اللسان أو تورّمه، ويمكن تشخيصها بسهولة من خلال الفحص البصري.

وتوضح أن السبب الرئيسي لتغير شكل اللسان هو الضغط المستمر على أنسجته، والذي قد ينشأ نتيجة صرير الأسنان (طحن الأسنان)، أو عادة دفع اللسان على الأسنان، أو اضطرابات المفصل الصدغي الفكي. غير أن الأسباب الأكثر إثارة للقلق ترتبط بأمراض جهازية، مثل ضخامة الأطراف، والداء النشواني، وقصور الغدة الدرقية، إضافة إلى بعض الأمراض الوراثية كمتلازمة داون، وأمراض الجهاز الهضمي.

وتشير الطبيبة إلى أن اللسان المتشقّق يسبب انزعاجا للمرضى، إذ يشكون من إحساس حارق وصعوبة في البلع ومضغ الطعام.

وتحذّر من أنه في حال عدم معالجة “اللسان الصدفي” في الوقت المناسب، قد تتفاقم الحالة لتؤدي إلى تشكّل تقرحات والتهاب اللسان. لذلك فإن الخطوة الأولى في العلاج تكمن في تحديد المرض المسبب لهذه التغيّرات وعلاجه.