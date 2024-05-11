ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟

يُعتبر اللبن والمعروف أيضًا باسم الزبادي، من أهم المواد الغذائية التي توصف في العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، حيث يقول أخصائيو التغذية إنه يتمتع بفوائد مذهلة وبكتيريا حية تعزز الصحة العامة.

وإلى جانب طعمه اللذيذ وقوامه الكريمي، يقول الخبراء إن كوبًا واحدًا منَ اللبنِ يوميًّا يقدم فوائد صحية متعددة، أبرزها:

مناعة ضد الأمراض

وفي سياق تعزيز صحة الجهاز المناعي، يثبت اللبن فاعليته في تقوية جهاز المناعة من خلال محتواه من البروبيوتيك، الذي يعزز الاستجابة المناعية للجسم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، مثل: نزلات البرد والإنفلونزا، وفقًا لدراسات نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية والتي أجرتها جامعة فيينا.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

ويسهم تناول اللبن في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية وتحسين عملية الهضم؛ ما يساعد على منع مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: الانتفاخ، والإمساك، والإسهال، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية العالمية.

خفض ضغط الدم

وتوضح الأبحاث العلمية الحديثة أن تناول اللبن يمكن أن يلعب دورًا في خفض ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من هشاشة العظام

ومن بين الفوائد الصحية الأخرى لتناول اللبن، إنه يمكن أن يسهم في الوقاية من هشاشة العظام، إذ يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د وهما ضروريان لصحة العظام، بحسب الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للطب الوقائي.

منع الإصابة بالسكري

ووفقًا للدراسات المنشورة في مجلة التغذية والمجلة الدولية للسمنة، فقد أظهرت الدراسات أن تناول اللبن يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ ما يعزز التحكم في مستويات السكر في الدم.