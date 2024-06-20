ما أهمية توقيت ممارسة الرياضة؟ دراسة جديدة توضح

أظهرت دراسة جديدة أن وقت ممارسة الرياضة مهم بقدر أهمية ممارسة التمارين نفسها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحكم في مستويات السكر في الدم.

ووفق ما نقل موقع New Atlas عن دورية Obesity، أجرى عالمان يعملان بجامعة غرناطة في إسبانيا، البحث الذي اشتمل على فحص وتحليل بيانات من 186 بالغاً يعانون من زيادة الوزن و/أو السمنة حسب مؤشر كتلة الجسم المتوسط 32.9. وكان متوسط أعمار المشاركين حوالي 47 عاماً. فيما ارتدى الجميع مقياس تسارع لتتبع الحركة وجهاز مراقبة الغلوكوز المستمر لمدة أسبوعين.

6 مساء حتى منتصف الليل

كما اكتشف الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين حصلوا على أكثر من 50% من تمارينهم المعتدلة إلى القوية بين الساعة 6 مساء ومنتصف الليل، شهدوا انخفاضاً كبيراً في مستويات الغلوكوز بالدم لديهم استمر طوال اليوم – وليس فقط فور انتهاء التمرين – على عكس أولئك الذين كانوا خاملين كل يوم.

كذلك صنفت الدراسة الأشخاص “النشطين” على أنهم يمارسون ما بين 21.4 و42.9 دقيقة من التمارين الرياضية كل يوم، و”النشطين للغاية” على أنهم أولئك الذين يمارسون أكثر من 42.9 دقيقة من التمارين الرياضية كل يوم.

ويعد تحقيق مستويات منخفضة من سكر الدم استراتيجية مهمة للمساعدة في مكافحة مرض السكري، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

في السياق، قالت رينيه جيه روجرز، وهي عالمة بارزة في قسم النشاط البدني وإدارة الوزن بجامعة كانساس، والتي لم تشارك في الدراسة، إنه “مع تحرك المجال نحو وصفات التمارين الرياضية الفردية لمختلف الحالات المزمنة، توفر هذه الدراسة الآن رؤى إضافية تتجاوز مجرد إخبار المرضى بـ”التحرك أكثر”، بل التحرك قدر الإمكان وإعطاء الأولوية للحركة من بعد الظهر إلى المساء عندما يكون ذلك ممكناً لتنظيم الغلوكوز”.

ممارسة الرياضة في المساء

وتتوافق نتائج الدراسة الجديدة مع الأبحاث السابقة التي تظهر فوائد ممارسة الرياضة في أوقات معينة من اليوم. حيث أظهرت إحدى الدراسات أن إنهاء جلسة التمرين قبل النوم بساعتين تقريباً يمكن أن يحسن النوم بشكل كبير.

فيما أظهرت دراسة أخرى أن النساء اللاتي يمارسن الرياضة في الصباح، كن أكثر عرضة لفقدان دهون البطن وخفض ضغط الدم، لكن إذا مارسن الرياضة في الليل، كن قادرات على زيادة قوة الجزء العلوي من الجسم، والقدرة على التحمل، وحتى تحسين حالتهن المزاجية العام.

وفي نفس الدراسة، تمكن الرجال الذين يمارسون الرياضة في الليل من خفض ضغط الدم، وحرق المزيد من الدهون، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

من جهته، أوضح الباحث المشارك في الدراسة جوناثان رويز أن “نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية مجال وصف التمارين الدقيقة”.

فيما ختم مؤكداً: “في الممارسة السريرية، يجب على الاختصاصيين الرياضيين والأطباء المعتمدين النظر بالتوقيت الأمثل في اليوم لتعزيز فعالية برامج التمارين والنشاط البدني التي يقومون بوصفها لمرضاهم”.