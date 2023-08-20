ما العلاقة بين الفول السوداني وفقدان الوزن

يعد الفول السوداني إضافة مفيدة لنظام غذائي لفقدان الوزن نظرًا لكثافته الغذائية وتأثيره المحتمل على التحكم في الشهية، فمن المهم التعامل معه باعتدال والتحكم في جزء منه وفقًا لما نشره موقع healthifyme.

وعلى الرغم من صغر حجمه، إلا أنه مليء بوفرة من العناصر الغذائية، وكلها جديرة بالثناء والإشارة، كل هذه الفوائد ترقى إلى خصائصها العلاجية، من تحسين الهضم، والتمثيل الغذائي، وعدد خلايا الدم الحمراء، إلى تقليل الأعراض في الاضطرابات العصبية أو المساعدة في التخفيف من مرض السكري أو أمراض القلب أو حتى بعض أنواع السرطان، والقائمة طويلة.

ومن أجل الحصول على هذه الامتيازات الرائعة من الفول السوداني، استهدف فقط (25-30 جم) أو حفنة صغيرة من الفول السوداني يوميًا، وتأكد من تناولها بصورتها الطبيعية أفضل من التحميص الجاف أو المنقوع أو المسلوق.

ويمكن أن يؤدي دمج الفول السوداني في الوجبات والوجبات الخفيفة إلى إضافة النكهة والقوام والشبع، ولكن من الضروري مراعاة محتواها من السعرات الحرارية وحسابها ضمن الخطة الغذائية الشاملة.

وتجنب الفول السوداني المطلي بالسكر أو الطلاء المالح، حيث يمكن أن يضيف سعرات حرارية غير ضرورية ومكونات غير صحية، واختر الفول السوداني الطبيعي أو الجاف المحمص بدون زيوت مضافة أو توابل مفرطة.

وأضف الفول السوداني المسلوق أو المحمص إلى السلطات، و poha، وkhichdi لمزيد من القرمشة والنكهة. كما يقترن جيدًا بالخضراوات والخضروات ومصادر البروتين مثل الدجاج أو التوفو، يمكنك أيضًا اضافة الدجاج أو السمك أو التوفو بالفول السوداني المسحوق قبل الخبز أو القلي بالهواء للحصول على قشرة مقرمشة ولذيذة.