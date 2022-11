ما العلاقة بين طول أصابع اليد وشدة مرض "كوفيد-19"؟

تتواصل الأبحاث والدراسات حول فيروس كورونا سواء فيما يتعلق بمتحواراته أو أعراضه وغيرها، وأفاد باحثون أن الاختلاف في طول أصابع اليد اليسرى واليمنى للشخص قد يوفر معلومات حيوية حول مدى تعرضه للمرض إذا أصيب بـ “كوفيد-19”.

ورغم أنه مرض يحل خفيفا على معظم المرضى، إلا أنه في بعض الحالات يتطور “كوفيد-19” إلى مرض حاد، ما يتسبب في دخول المستشفى.

🤲 The difference in finger length between a person’s left & right hand may provide vital information about how ill they could get if they contract #Covid according to new #SwanseaUniversity research

➡️https://t.co/g9czpBWVdw @SUSciEng pic.twitter.com/Bc0adcx2Ul

— Swansea University (@SwanseaUni) November 1, 2022