ما الفرق بين كورونا ونزلة البرد الصيفية ؟

يعاني العديد من الأشخاص خلال فصل الصيف من نزلات البرد والتى تحدث فى الغالب من التعرض لتغير فى درجات الحرارة، من حيث استخدام التكييف والمروحة ثم الخروج للجو الحار، كما أن نزلة البرد الصيفية قد تمتد لفترة أطول وتكون أصعب فى علاجها من نزلات البرد التى تحدث باقى أشهر السنة.

هذا وتعد نزلات البرد من الأمراض الشائعة خلال فصل الصيف تسبب أعراضًا مثل: الرشح وسيلان الأنف وألم والتهاب فى الحلق، وتتشابه هذه الأعراض مع فيروس كورونا، خاصة مع ظهور متغير جديد للفيروس التاجي وهو “متغير إيريس”.

وعلاج أى فيروس سواء كورونا أو فيروس الإنفلونزا والبرد أو فيروس الالتهاب الرئوى يكون واحدًا فى الغالب وهو الراحة التامة حتى يتوفر لجهاز المناعة الفرصة لمحاربة الفيروس بكفاءة، وكذلك تناول السوائل الدافئة بكثرة والشوربة وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل: الليمون والبرتقال.

وهناك اختلافات بين أعراض الإصابة بنزلة البرد فى الصيف وأعراض فيروس كورونا، حيث نجد أن فيروس كورونا تكون معه بعض الأعراض الأساسية فى الغالب مثل: فقدان حاسة الشم والتذوق وبعض نتائج تحاليل الدم مثل: قلة عدد الخلايا الليمفاوية وكرات الدم البيضاء التى تعمل كخط دفاع عن الجسم ضد الأمراض ولكنها تقل عند الإصابة بكورونا، وزيادة معامل الالتهاب فى الدم.

إما أعراض المتغير الجديد لكورونا لم تتغير عن السابقة وتشمل إلتهاب الحلق وسيلان الأنف وانسداد الأنف والعطس والسعال الجاف والصداع والسعال الرطب والصوت الأجش وآلام العضلات وفقدان حاسة الشم.