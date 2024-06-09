ما دور شاي الماتشا في تعزيز جمالك؟.. إليكِ الإجابة

يعتبر شاي الماتشا؛ من الأعشاب الغنية بالعديد من المزايا الصحية، التي تنقي الجسم من السموم، كما تحافظ على عملية التمثيل الغذائي. وشاي الماتشا مفيد في تقوية جهاز المناعة، كما يعتبر مثالياً للحميات الغذائية، التي تهدف إلى إنقاص الوزن.

لكن اللافت والمثير في الأمر، هو إمكانية استخدام شاي الماتشا في العناية بالشعر والبشرة، من خلال استخدامه في إعداد مجموعة من الخلطات الطبيعية، إذ يمكن استعمال بودرة مسحوق شاي الماتشا في تحضير مجموعة من الوصفات التجميلية، الخاصة بالوجه وجذور الشعر، مثل: أقنعة الوجه، وبلسم البشرة، وكريم لمقاومة البثور وحب الشباب، وشامبو للشعر.

ويحفز شاي الماتشا بصيلات الشعر على زيادة الإنتاج، كما يمنع تلف خلايا فروة الرأس، حيث أظهر استخدامه تحسناً كبيراً في علاج الأشخاص الذين يعانون «الثعلبة»، كما بينت التجارب أن استخدام مسحوق شاي الماتشا يؤدي إلى تقليل القشرة، كما يمنع من تراكم الفطريات والبكتيريا، حيث يحمي مسحوق الشاي فروة الرأس من الإصابة بأي عوامل، تؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه.

إليك مجموعة من الخطوات، لاستخدام شاي الماتشا في صنع وصفات لعلاج وحماية الشعر والبشرة:

قناع لحب الشباب:

يمكن مزج ملعقتين من مسحوق شاي الماتشا مع معلقة كبيرة من العسل، وبياض بيضة واحدة، مع عصير نصف ليمونة، ثم يوضع الخليط كقناع على الوجه لمدة نصف ساعة، بعدها يشطف الوجه جيداً بماء دافئ، ثم ترطب البشرة بكريم مرطب لا يحتوي على مواد كيميائية. ويستخدم القناع مرة واحدة كل أسبوع، على أن يتم التخلص منه بعد استخدامه مباشرة.

بلسم للشفاه:

لمحاربة تشقق الشفاه، يمكن مزج ملعقة صغيرة من مسحوق شاي الماتشا، مع ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند. بعد مزج الخليط، يوضع في عبوة أسطوانية صغيرة، ثم يترك داخل «فريزر» الثلاجة حتى يتجمد، ويتم استخدامه حينها، بواقع مرة يومياً قبل الخلود إلى النوم.

قناع للشعر:

يمكن الاستفادة من مسحوق شاي الماتشا في صنع قناع للشعر؛ بهدف تغذيته، من خلال مزج ملعقتين كبيرتين من هذا المسحوق مع ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وخمس قطرات من زيت إكليل الجبل. يوضع هذا الخليط على جذور الشعر لنصف ساعة، قبل أن يتم شطف الشعر بماء دافئ، ثم تجفيفه جيداً بعد غسله بالشامبو الخالي من المواد الكيميائية، ويمكن استخدام هذا الخليط مرة أسبوعياً.