ما رأي الأطباء في خدمة تخطيط القلب في ساعة أبل الذكية؟

منذ بضعة أسابيع، استقبل مستخدمو “ساعة أبل الذكية” Apple Watch أنباء إطلاق تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعارات اضطراب نظم القلب في المملكة، بحماسة شديدة، مؤكدين أن هذا سيسهم في زيادة وعي المستخدمين بالحالة الصحية لقلوبهم.

تعد هذه الميزة أول منتج موجه للعملاء مباشرة يمكّن المستخدمين من إجراء تخطيط القلب من المعصم مباشرة، مع تسجيل إيقاع دقات القلب في اللحظة التي يشعرون فيها بأعراض مثل سرعة ضربات القلب أو الإحساس بضربات قلبية فائتة ومن ثَم المساعدة على تقديم بيانات مهمة للأطباء.

كما أن ميزة إشعار اضطراب نظم القلب في Apple Watch Series 1 أو الإصدارات الأحدث ستفحص إيقاع دقات القلب في الخلفية من آن إلى آخر وترسل إشعاراً في حال اكتشاف اضطراب في نظم القلب يشير إلى احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني. وقد اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعارات اضطراب نظم القلب بوصفهما جهازين طبيين من الفئة IIa، من خلال عملية الإذن بتسويق الأجهزة الطبية.

الرجفان الأذيني

الرجفان الأذيني هو عدم انتظام دقات القلب ويمكن أن يؤدي عند عدم معالجته إلى تكوّن جلطات دموية في القلب تتحرك بعد ذلك إلى الدماغ وتسبب انسداداً في الأوعية الدموية، وهو أحد الأسباب الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية التي تعد ثاني أشهر أسباب الوفاة في العالم.

أُجريت دراسة في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم في السعودية لتقدير معدل الإصابة بالرجفان الأذيني بين المرضى البالغين المصابين بفشل القلب المزمن في السعودية ولتحديد الخصائص السريرية والديموغرافية، وتشير هذه الدراسة إلى ارتفاع معدل الإصابة بالرجفان الأذيني لدى المرضى المصابين بفشل القلب المزمن في السعودية. وكان هذا المعدل أعلى في المرضى الذكور والمرضى المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم والسكري.

جهاز هولتر

أوضح الدكتور محمد فاتح عرب، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في دبي ومالك مركز دكتور عرب الطبي في جدة ورئيس قسم القلب فيه، قائلاً: “نقوم بشكل عام بإجراء فحص باستخدام جهاز هولتر (جهاز صغير قابل للارتداء لتتبع إيقاع دقات القلب) أو فحص هولتر الممتد،

وهو نظام لمراقبة تخطيط القلب لمدة 24 ساعة لاكتشاف الرجفان الأذيني في المرضى. لكن نوبتي الرجفان الأذيني أو الثلاثة التي يتحدد على أساسها الإصابة بالمرض من عدمه لا تحدث بالضرورة خلال فترة فحص هولتر. فالعديد من المرضى الذين أتابعهم يعانون من خفقان القلب، لكن حينما يحين وقت الاستشارة الطبية لا يستطيعون توضيح ما شعروا به بالضبط، لذا فإن Apple Watch تقدم الدعم المثالي لهذه الحالات. إضافة إلى ذلك، يتم تخزين المعلومات في تطبيق الصحة ويكون من السهل الاطلاع عليها أو مشاركتها مع طبيب القلب للحصول على تشخيص أفضل أو أدق”.

نتيجة نهائية

علّق الدكتور محمد الشهري، أخصائي القلب والفيزيولوجيا الكهربية في مدينة الملك فهد الطبية، قائلاً “على الرغم من أن Apple Watch لا تعطي نتيجة نهائية بشأن إذا ما كان الشخص يعاني بالفعل من رجفان أذيني، إلا أن القراءات ستساعد على اكتشاف مرض القلب مبكراً وستحث المزيد من السعوديين على مراجعة أطبائهم”. ويضيف الدكتور شهري قائلاً “تتطور التكنولوجيا بسرعة البرق وتواكب Apple هذا التقدم بكل تأكيد، ولم تعد معرفة إيقاع دقات القلب من خلال الهاتف حلماً”.

تعمل الأقطاب الكهربائية الجديدة المدمجة في الكريستال على ظهر الساعة والتاج الرقمي Digital Crown في Apple Watch Series 4 أو الإصدار الأحدث مع تطبيق تخطيط القلب، لتمكين العملاء من الحصول على تخطيط للقلب شبيه بقراءة تخطيط القلب أحادي الاتجاه.

وللحصول على تسجيل قراءة تخطيط القلب في أي وقت أو بعد إشعار اضطراب نظم القلب، يتعين على المستخدمين تثبيت إصبعهم على التاج الرقمي Digital Crown. وعندما يلمس المستخدم التاج الرقمي Digital Crown، تكتمل الدائرة الكهربائية وتُقاس الإشارات الكهربائية عبر القلب. وبعد 30 ثانية، يُصنَّف إيقاع دقات القلب إما على أنه حالة رجفان أذيني أو نظم جيبي أو نتيجة غير حاسمة.

مؤيد التقي، وهو طبيب وشخصية مؤثرة في مجال أنماط الحياة أدلى بدلوه قائلاً، “تلعب الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية الآن دوراً حيوياً في إطلاع المستخدمين على ما يستجد بخصوص صحة قلوبهم وعوامل الخطر المحتملة المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن المؤكد أن الميزات المتطورة والحديثة مثل تطبيق تخطيط القلب ومراقبة عدم انتظام دقات القلب ستكون مفيدة جداً للمستخدمين، حيث يمكنهم بسهولة الحصول على إشعارات حول إيقاع دقات قلوبهم وتصنيفه في أقل من دقيقة”.