ما علاقة البطاطا الحلوة بتعزيز صحة العين؟

على عكس بعض الأطعمة الفائقة أو الفواكه الطازجة في الوقت الحالي، تعتبر البطاطا الحلوة خفيفة على محفظتك وميزانيتك الغذائية. يمكنك أن تأكلها بانتظام وتجني الثمار. يقول أليسون نوت، وهو اختصاصي تغذية في مدينة نيويورك: “البطاطا الحلوة غير مكلفة نسبيًا ولها مدة صلاحية طويلة. يمكنك شراؤها مهروسة في علبة، أو مجمدة إلى قطع، أو كاملة في ممر المنتجات.” ولكن هل البطاطا الحلوة صحية بالفعل؟

دقد تثير كلمة “حلوة” أجراس الإنذار بالنسبة لمن يتناولون السكر بحذر، ولكن البطاطا الحلوة هي من بين الأطعمة الصحية الأكثر في قسم الإنتاج. في الواقع، تعتبر البطاطا الحلوة من القوى الغذائية، وهي من الأطعمة التي يتفق معظم خبراء التغذية على أنها خيار صحي للجميع تقريبًا.

ووفقاً لموقع “realsimple”، إليكم بعض الفوائد الغذائية للبطاطا الحلوة:

1 صحة أفضل للعين

يقول نوت: “إن اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة يرجع إلى البيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ في الجسم”، يمكن لفيتامين أ أن يمنع تلف الرؤية بينما يساعد في الحفاظ على القرنية رطبة وصحية. كما يمكن لفيتامين أ أيضًا أن يوقف تغيم الجزء الأمامي من العين، مما يعيق الرؤية ويقلل البصر.

يعتبر فيتامين أ “مغذيًا مثيرًا للقلق” وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين. يقول نوت: “وهذا يعني أن معظم الأميركيين لا يأكلون ما يكفي منه. ويمكن أن يكون تناول كميات كبيرة من المكملات الغذائية سامًا، لذا فإن الحصول على فيتامين أ من الطعام أمر مهم”.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، إذا تناولت حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم بحجم البطاطس التي قد تأكلها مع السمك أو كطبق رئيسي لوجبة نباتية)\، فسوف تحصل على أكثر من 500 بالمائة من احتياجاتك من فيتامين أ يوميا.

2 ضغط دم صحي

تسمع كثيرًا عن تقليل تناول الملح من أجل الحفاظ على ضغط دم صحي، لكن البوتاسيوم يعمل داخل جسمك لموازنة الآثار السلبية الناجمة عن تناول الكثير من الصوديوم، مثل الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم. قد يكون النهج الصحيح للحفاظ على تحرك مؤشرك هو إيجاد طريقة للقيام بالأمرين معًا: الحد من الملح وتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

يقول نوت: “البطاطا الحلوة هي مصدر للبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي آخر لا يحصل عليه معظم الأمريكيين بما فيه الكفاية بسبب تناولنا المحدود للفواكه والخضروات. يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على توازن السوائل، كما أنه مهم لتقلص العضلات ووظائف الكلى”.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، يجب أن يكون متوسط الهدف اليومي للبالغين الأصحاء من البوتاسيوم 2320 ملليجرام للنساء و3016 ملليجرام للرجال فوق سن 20 عامًا.

ويضيف: “يحتوي كوب واحد من البطاطا الحلوة على حوالي 450 ملليجرام”. إذا أكلت حبة بطاطا كاملة، فسوف تحصل على ما يقرب من 1000 ملليجرام.

3 مستويات مثالية للكوليسترول

يحظى الشوفان بالكثير من الثناء باعتباره مصدرًا صديقًا للقلب للألياف القابلة للذوبان، لكن البطاطا الحلوة ليست بعيدة عنهم. يقول نوت إن الألياف القابلة للذوبان في البطاطا الحلوة تخلق مادة تشبه الهلام عندما تتحلل في الجهاز الهضمي.

ثم تمنع هذه المادة امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. إذا كانت أرقام LDL والكولسترول الإجمالي لديك مرتفعة أو حدية، فإن إضافة الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل البطاطا الحلوة قد تساعدك على خفض درجاتك بضع درجات.

4 تحسين الهضم والصحة

يوجد في الواقع نوعان من الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة: قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان. يقول نوت إن النوع الثاني مفيد للجهاز الهضمي وحركات الأمعاء. إن تناول القليل من الألياف في كل وجبة يمكن أن يحافظ على سير الأمور بشكل جيد.

تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على البريبايوتكس، وهي مواد تساعد في الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء ويمكن أن تعزز نمو البكتيريا الصحية. يرى خبراء العافية وجود علاقة قوية بين صحة الأمعاء والصحة العامة.

وبما أن البطاطا الحلوة تحتوي على الكثير من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة المفيدة للقلب مثل الفيتامينات C وE، فإنها توفر مجموعة واسعة من الفوائد الأخرى لمكافحة الأمراض أيضًا. ويقول خبراء الصحة إن هذه العناصر الغذائية يمكن أن تمنع أمراضًا مثل السرطان وتقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري.

5 زيادة الطاقة

نعم، تحتوي البطاطا الحلوة على جرامات من السكر أكثر من البطاطا البيضاء، لكن تلك السكريات مليئة بالكثير من العناصر الغذائية الصحية التي تجعل الجرامات القليلة الإضافية تستحق العناء. من بينها الكربوهيدرات التي توفر طاقة ثابتة لساعات.

تقول ناتالي ريزو، مؤلفة كتاب The No-Brainer Nutrition Guide for Every Runner: “البطاطا الحلوة هي مصدر للكربوهيدرات المعقدة، مما يعني أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم من الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض وما إلى ذلك. إنها توفر طاقة طويلة الأمد”.

6 سهلة التحضير

البطاطا الحلوة صحية. مجموعة الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها تجعلها إضافة رائعة لخطة الوجبات الأسبوعية المنتظمة. إنها سهلة التحضير أيضًا.

يقول نوت: “حاول تحميص القطع بالزيت والملح والفلفل كجانب. أو قم بخبز البطاطس الكاملة في الفرن واستخدمها كقاعدة للبطاطا المحشوة. كما تعتبر البطاطا الحلوة المهروسة رائعة أيضًا لخلطها مع دقيق الشوفان أو العصير”.