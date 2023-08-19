ما علاقة الموز والأفوكادو في إدارة الإجهاد ؟

الإجهاد عبارة عن حالة من القلق أو التوتر النفسي الناجم عن مواجهة التحديات، ويمكن أن يضر بصحتك الجسدية والنفسية، ويمكن لبعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أن تلعب دورا في إزالة التوتر والمساعدة على الاسترخاء وتهدئة أعصابك، وفقا لما نشره موقع ” ndtv”.

الموز والأفوكادو يساعدان في لإدارة الإجهاد:

1. الموز:

يعتبر الموز مصدرًا قيمًا لفيتامين B6 ، وهو ضروري لتوليد السيروتونين وهو ناقل عصبي مؤثر يساعد على تنظيم الحالة المزاجية ويحفز على الاسترخاء، علاوة على ذلك، يحتوي الموز بشكل طبيعي على التربتوفان، مما يعزز الشعور بالهدوء والرفاهية العامة.

2. الأفوكادو:

الأفوكادو غني بمجموعة من فيتامينات ب ، بما في ذلك ب 5 ، ب 6 وحمض الفوليك بكميات كبيرة، جميع فيتامينات ب وحمض الفوليك ضرورية لإنتاج الطاقة وتقليل الإجهاد.

قائمة بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تعزيز الصحة العقلية:

1. المغنيسيوم :

يمتد تأثيره على الجهاز العصبي إلى استقلاب الناقل العصبي وإطلاقه، يضمن وجود عنصر المغنيسيوم في استرخاء العضلات وضغط الدم المستقر وصحة العظام القوية.

2. الكربوهيدرات المعقدة :

تحفز زيادة إنتاج السيروتونين في الدماغ، مما يساعد على تقليل التوتر عن طريق تثبيت ضغط الدم.

3. فيتامين ب 6:

ضمن مجموعة فيتامين ب الأساسية ، يبرز فيتامين ب 6 لدوره في إدارة الاكتئاب من الناحية الفسيولوجية، يعمل كعامل مساعد، فهو يساعد في تصنيع السيروتونين ، وهو هرمون منظم للمزاج مشتق من التربتوفان، وهو نفسه حيوي للتواصل بين الدماغ والجسم.

4. فيتامين ج :

يلعب فيتامين ج، دورا في خفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) وخفض ضغط الدم أثناء المواقف الشديدة التوتر.

5. الأحماض الدهنية الأساسية :

جزء لا يتجزأ من وظائف الجسم الفعالة، وخاصة صحة الدماغ، لا تساعد أوميجا 3 في إدارة الإجهاد النفسي والجسدي فحسب، بل تساعد أيضًا في تخفيف ارتفاع الكورتيزول.

6. البروبيوتيك :

تربط الأبحاث الناشئة بين صحة القناة الهضمية والصحة العقلية، ترتبط الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البروبيوتيك في الأمعاء، بتنظيم الحالة المزاجية عن طريق كبح الالتهاب ، وتوليد نواقل عصبية إيجابية ، والتأثير على استجابات الإجهاد.

7. حمض الفوليك :

يعزز التركيز ويقاوم آثار الجذور الحرة.

8. الزنك :

حاسم من أجل الأداء الأمثل للدماغ والأعصاب.