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ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة حتى تخفّض سكر الدم؟

منذ ساعتين
الرياضة ضرورية لجميع الفئات العمرية

الرياضة ضرورية لجميع الفئات العمرية

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نشر الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الصحية، دراسة حديثة، كشفت أن ممارسة التدريبات الرياضية خلال الفترة من السادسة مساء حتى منتصف الليل تساعد في خفض معدلات الغلوكوز في الدم بشكل أفضل على مدى ساعات الليل والنهار.

وشملت الدراسة، 186 شخصا بالغا في أواسط العمر ممن يعيشون حياة خاملة ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وفي إطار الدراسة، استخدم المتطوعون أجهزة لقياس معدل النشاط البدني ومستويات الجلوكوز في الدم لمدة 14 يوما، وتوصل الفريق البحثي إلى أن الفئة التي حققت أقصى استفادة من التدريبات هي لمن كانوا يمارسون الرياضة ما بين السادسة مساءً حتى منتصف الليل، إذ تبيّن أن معدلات السكر لديهم حققت أقصى انخفاض سواء في ساعات الليل أو في نهار اليوم التالي، وكذلك بشكل عام.

وتم رصد أقصى استفادة في فئة الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

وأكد فريق الدراسة أن هذه النتائج تؤكد الأهمية المتزايدة لممارسة الرياضة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافوا “لابد أن يأخذ المشرفون الرياضيون والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية في اعتبارهم التوقيت المناسب خلال اليوم لممارسة الرياضة من أجل تحقيق أقصى استفادة من أنشطة برامج التدريبات الرياضية التي يشرفون على تنفيذها”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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