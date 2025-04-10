ما هو الفرق بين اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة؟

تواجه النساء الحوامل، وفقًا للخبراء، العديد من المشكلات إلى جانب التغيرات الجسدية، فهن لا يتعرضن للقلق فحسب، بل يُمكن تشخيصهن أيضًا باكتئاب الحمل أو اكتئاب ما بعد الولادة، ويجب التعامل مع كلتا الحالتين بعناية فائقة من أجل صحة الطفل والأم، بحسب موقع “تايمز ناو”.

في حين أن كلتا الحالتين تشتركان في عدة أعراض، إلا أن اكتئاب الحمل لا علاقة له بالولادة، بينما يحدث اكتئاب ما بعد الولادة بعد ولادة الطفل.

الاكتئاب مرض شائع وخطير يُصاب به الكثيرون حول العالم، ورغم وجود أسباب عديدة له، يعتقد الخبراء أنه، بالإضافة إلى العوامل الوراثية، هناك تغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي قد تُسببه. يرتبط الاكتئاب باختلال توازن ثلاثة نواقل عصبية: الدوبامين والنورإبينفرين والسيروتونين. ومن أكثر الحالات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي والحديث عنها هو الاكتئاب لدى النساء – سواءً أثناء الحمل أو بعد الولادة.في حين أن كلتا الحالتين تشتركان في عدة أعراض، إلا أن اكتئاب الحمل لا علاقة له بالولادة – بينما يحدث اكتئاب ما بعد الولادة بعد ولادة الطفل – وغالبًا ما يُساء فهمه ولا يُشخص حتى، مما يسبب مشاكل صحية نفسية وجسدية لدى النساء.

ما هو اكتئاب الحمل؟

يمكن أن يؤثر اكتئاب الحمل، المعروف أيضًا باسم اكتئاب ما قبل الولادة، على المرأة في أي وقت خلال فترة الحمل.

ووفقًا للأطباء، يمكن أن يؤدي اكتئاب ما قبل الولادة إلى حزن شديد، بالإضافة إلى زيادة القلق والتعب ومشاكل النوم. إذا كنتِ تعانين من هذا الاضطراب المزاجي، فقد تنعزلين عن العائلة والأصدقاء ولا تهتمين بأي أنشطة كنتِ تستمتعين بها سابقًا.

يقول الخبراء إنه من المهم أيضًا ملاحظة أن اكتئاب ما قبل الولادة يختلف عن “حزن ما قبل الولادة” – التي عادةً ما تختفي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. في الوقت نفسه، لا يختفي اكتئاب ما قبل الولادة بدون علاج.

من يُصاب باكتئاب ما قبل الولادة؟

في حين أن أي امرأة حامل قد تتأثر بهذه المشكلة النفسية، إلا أنكِ أكثر عرضة للإصابة بها إذا كان لديكِ أو لدى أحد أفراد عائلتكِ المقربين تاريخ من:

اضطرابات القلق

نوبات الهلع

المرض النفسي

اضطرابات المزاج

يُعد اكتئاب ما قبل الولادة شائعًا أيضًا بين النساء اللاتي:

يحملن بطفل يعاني من مشكلة صحية أو احتياجات خاصة

يواجهن أحداثًا حياتية مرهقة مثل المشاكل الصحية، أو المالية، أو مشاكل العمل، أو التوتر المرتبط بالعلاقات

يعانين من تغيرات في الجسم وعدم راحة أثناء الحمل

يحملن بتوأم أو ثلاثة توائم

لم يكن لديكِ حمل مخطط له

ليس لديكِ شريك داعم

واجهتِ صعوبة في الحمل بسبب مشاكل العقم

يقول الأطباء إن اكتئاب الحمل من أكثر المشاكل شيوعًا التي تواجهها النساء الحوامل، حيث تكشف الإحصائيات أن حوالي 5% من النساء حول العالم قد عانين من هذه المشكلة النفسية.

ما هي علامات وأعراض اكتئاب ما قبل الولادة؟

مع أن الاكتئاب المرتبط بالحمل قد يستمر لأسابيع أو أشهر، فمن المهم تحديد أعراضه، والتي تشمل:

القلق، والتوتر المفرط

تغيرات في الشهية وفقدان الوزن غير المبرر

انخفاض الاهتمام بالأنشطة التي تحبينها

الشعور الدائم بالتعب وقلة النوم

مشاعر الحزن واليأس والذنب

الانفعال والبكاء المفرط

أعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العضلات، ومشاكل المعدة

مشاكل في التركيز، وتذكر الأشياء، والتفكير المنطقي، أو اتخاذ القرارات

وفقًا للأطباء، تراود العديد من النساء المصابات بهذا الاضطراب أفكار حول إيذاء أنفسهن أو الجنين النامي أيضًا.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة؟

اكتئاب ما بعد الولادة هو نوع خطير من مشاكل الصحة النفسية، يصيب أكثر من 15% من النساء حول العالم. وهو ينطوي على مشاعر شديدة من الحزن، والاكتئاب، والتعب، والشعور بالإرهاق بعد الولادة. يقول الأطباء إنه من الطبيعي الشعور بالقلق أو الشك، خاصةً إذا كنتِ أمًا لأول مرة، ولكن إذا كانت مشاعركِ تشمل الحزن الشديد أو الوحدة، وتقلبات مزاجية حادة، ونوبات بكاء متكررة، فقد تكونين مصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

يقول الأطباء إن الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة مرة واحدة يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة به إلى 30% في كل حمل. قد تعانين من ارتفاعات وانخفاضات متناوبة، وبكاء متكرر، وسرعة انفعال، وإرهاق، بالإضافة إلى الشعور بالذنب.