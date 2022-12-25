ما هو سرّ "مخاوف الأطفال"؟

أوضحت الدكتورة أولغا سالوماتوفا، عالمة النفس، الباحثة في مركز الدراسات المتعددة التخصصات للطفولة الحديثة في جامعة موسكو للطب النفسي والتربوي، سبب مخاوف الأطفال.

إذ تشير الدكتورة، إلى أنّ الخوف هو أحد المشاعر الأساسية التي تحذر الإنسان من الخطر. ويعتبر الخوف والرغبة في التفاعل مع الخطر، من سمات الأطفال أكثر من البالغين.

تضيف عالمة النفس، أنّ لدى الأطفال خيال واسع، لذلك يمكنه استكمال الواقع ومنح الأشياء صفات وخصائص غير موجودة.

تابعت: “نتيجة لذلك ، يطور الطفل فكرة محددة عن الرعب، قد تختلف عن تلك التي لدى شخص بالغ”.

كما تشير الدكتورة أولغا سالوماتوفا، إلى أنه بالنظر للتجربة الحياتية القصيرة، يواجه الأطفال عادة أشياء مجهولة وغير مفهومة لهم، لذلك يشعرون بالخوف في كثير من الأحيان.

فيما تقول إنّه “ومع ذلك ، فإن الفضول الطبيعي والرغبة في التعرف على الجديد والغامض تجعل المجهول مخيفًا وجذابًا بالنسبة لهم”.