ما هي أسباب فقدان شعر الجسم لدى الرجال ؟

قد يعاني بعض الرجال من مشكلة تساقط وقلة شعر الجسم سواء بشكل مفاجئ أو بشكل دائم، هذه المشكلة يعاني منها الكثير من الرجال على عكس المعتقد، وبعض الرجال يعانون من قلة حادة في شعر الجسم في الأماكن التي يجب أن يظهر فيها الشعر بشكل كبير مثل مناطق تحت الإبطين والصدر والظهر والذراعين والساقين أيضًا، كلهم على مناطق يجب أن يكون فيها الشعر غزير لدى الرجال نتيجة ارتفاع هرمون الذكورة، مقارنة بالهرمونات الأخرى.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع vinmec ، فإن الكثير من الأسباب قد تؤدي إلى هذا الخلل في ظهور الشعر فيتساقط تدريجيا من الجسم أو بشكل دائم، ومن أهم هذه الأسباب:

اضطرابات حادة في جهاز المناعة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجسم نفسه وتبدأ الرموش ومناطق الجسم المختلفة في تساقط الشعر منها كذلك قد يبدأ شعر الرأس في التساقط وكذلك شعر الجسم بالكامل، المشكلة قد تظهر في مشاكل الثعلبة والذئبة وغيرها من الأمراض الذاتية التي يهاجم فيها الجسم نفسه.

مشكلات تتعلق بأمراض مزمنة فبعض الأمراض المزمنة قد تؤثر على بعض الرجال دون غيرهم، فمن يعاني من مرض السكر قد يعاني من تساقط حاد في شعر الجسم نتيجة اضطراب في الدورة الدموية لديه وزيادة العوامل التي ترتفع لديه بسبب تساقط الشعر.

بعض الأسباب التي تتعلق بالهرمونات هي التي تتحكم في هذه المشكلة، فاضطرابات الهرمونات المختلفة سواء كانت هرمونات الذكورة أو الهرمونات العامة للغدد في جسم الرجل قد تؤثر بشكل كبير على نمو الشعر بشكل عام في جسمه.

قد يعاني اضطرابات في إفراز الغدد لهرموناتها وطبيعة عملها مما يؤدي إلى الإصابة بفقدان شديد للشعر الجسم بشكل عام.