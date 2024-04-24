ما هي أعراض الاكتئاب لدى الرجال ؟

يعاني الرجال من الاكتئاب بشكل مختلف عن النساء، وغالبًا ما تظهر عليهم أعراضه لكنهم لا يعترفون بها، لذا فإن فهم هذه الأعراض أمر بالغ الأهمية للكشف والعلاج المبكر، فى هذا التقرير 7 أعراض رئيسية للاكتئاب عند الرجال، بحسب موقع تايمز ناو.

أعراض الاكتئاب لدى الرجال:

الغضب والعصبية:

في حين أن الحزن هو أحد أعراض الاكتئاب الشائعة لدى كل من الرجال والنساء، إلا أن الرجال قد يعبرون عن ضيقهم النفسي من خلال العصبية أو الغضب أو حتى العدوان فبدلاً من أن يبدوا حزينين بشكل واضح، قد يصبحون محبطين بسهولة، أو سريعي الغضب، غالبًا ما تخفي هذه المشاعر مشاعر الحزن أو اليأس الكامنة.

الشكاوى الجسدية:

قد يبلغ الرجال المصابون بالاكتئاب في كثير من الأحيان عن أعراض جسدية مثل الصداع أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو الألم المزمن دون سبب واضح.

قد تكون هذه الشكاوى الجسدية مظهرًا من مظاهر الاكتئاب، حيث يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى تفاقم الإحساس بالألم وإضعاف جهاز المناعة. وبالتالي، فإن معالجة العوامل النفسية الأساسية أمر ضروري لإدارة هذه الأعراض الجسدية بشكل فعال.

سلوك المخاطرة:

قد ينخرط بعض الرجال في سلوكيات محفوفة بالمخاطر كوسيلة للتعامل مع الاكتئاب أو تخدير عواطفهم.

يمكن أن يشمل ذلك القيادة المتهورة، أو تعاطي المخدرات، تعمل هذه السلوكيات بمثابة إلهاءات مؤقتة عن الألم العاطفي ولكنها قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم أعراض الاكتئاب وتؤدي إلى مزيد من المضاعفات.

الانسحاب الاجتماعي:

في حين أن الاكتئاب غالبًا ما ينطوي على انسحاب اجتماعي لكلا الجنسين، إلا أن الرجال قد يعزلون أنفسهم بطرق مختلفة.

وبدلاً من الانسحاب تمامًا من التفاعلات الاجتماعية، فقد يستمرون في المشاركة في التفاعلات السطحية مع تجنب المناقشات حول مشاعرهم أو صراعاتهم. وهذا يمكن أن يخلق شعورا بالوحدة والعزلة، حيث قد يشعر الرجال بعدم القدرة على الثقة في الآخرين أو طلب الدعم.

إدمان العمل:

في محاولة لإلهاء أنفسهم عن آلامهم العاطفية أو الحفاظ على الشعور بالسيطرة، قد ينغمس بعض الرجال في عملهم بدرجة مفرطة. وقد يعطون الأولوية للعمل على جوانب أخرى من حياتهم، بما في ذلك العلاقات أو الهوايات أو الرعاية الذاتية.

صعوبة في النوم:

الأرق أو أنماط النوم المضطربة من الأعراض الشائعة للاكتئاب لدى الرجال. قد يواجهون صعوبة في النوم، أو البقاء نائمين، أو يعانون من نوم مضطرب طوال الليل.

وعلى العكس من ذلك، قد يتعامل بعض الرجال مع اكتئابهم عن طريق النوم بشكل مفرط، ويستخدمون النوم كوسيلة للتجنب أو الهروب. هذه الاضطرابات في النوم يمكن أن تزيد من إضعاف تنظيم المزاج وتفاقم أعراض الاكتئاب الأخرى.

فقدان الاهتمام بالاشياء :

يعد انعدام الاهتمام بالأشياء التى تحبها من قبل، من الأعراض المميزة للاكتئاب. قد يفقد الرجال الاهتمام بالهوايات أو الرياضة أو التواصل الاجتماعي قد يجدون صعوبة أيضًا في العثور على الدافع أو الحماس للأنشطة التي تتطلب جهدًا أو التزامًا. يمكن أن يساهم فقدان الاهتمام هذا في الشعور بالفراغ أو الملل أو الانفصال عن الآخرين.