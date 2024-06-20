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ما هي أعراض كسر ‫عظم الأنف؟

منذ 12 دقيقة
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قال الدكتور بيرنهارد روبرز إن كسر عظم ‫الأنف يحدث بسبب الاصطدام في أثناء ممارسة الرياضة أو السقوط من دراجة أو ‫التعرض للكمة في أثناء شجار مثلا.

‫وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن الأعراض الدالة على تعرض ‫عظم الأنف للكسر تتمثل في:

– التواء الأنف
– التورم
– النزيف
– الألم
– صعوبات ‫التنفس

‫وشدد روبرز على ضرورة زيارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، موضحا أنه إذا كان هناك كسر ثابت ومستقيم في ‫عظم الأنف، فلا داع لإجراء عملية جراحية، حيث ينمو عظم الأنف مرة أخرى ‫من دون علاج.

‫الجراحة
‫وتكون الجراحة ضرورية إذا أدى كسر عظم الأنف إلى اعوجاج الأنف أو إذا ‫تأثرت المنطقة الغضروفية من الأنف، أي الحاجز الأنفي. ويتم إجراء ‫الجراحة أيضا لما تسمى الكسور المتعددة الأجزاء، أي عندما ينكسر عظم ‫الأنف إلى عدة أجزاء.

وبعد هذا الإجراء، يرتدي المصاب جبيرة للأنف، وتتم إزالتها بعد نحو ‫أسبوع. وعادة ما يستغرق الأمر من 4 إلى 6 أسابيع حتى يلتئم عظم ‫الأنف مرة أخرى.

    المصدر :
  • الجزيرة

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