ما هي الأعراض الأولى لسرطان الكبد ؟؟

يتم تشخيص سرطان الكبد الناجم عن الأعراض “الغامضة” في معظم الحالات في المراحل المتأخرة، الأمر الذي يعقد العلاج ويجعله صعبا للغاية.

كشف الأطباء عن الأعراض الأولى لسرطان الكبد، وفي حال تعرضك لها، يجب عليك مراجعة الطبيب المختص على الفور والقيام بالتحاليل اللازمة.

من أحد أعراض سرطان الكبد هو الألم المتقطع في المعدة أو في الجزء العلوي من البطن. كما يمكن أن يشعر الشخص بألم في منطقة الكتف الأيمن ويمكن أن ينتشر إلى منطقة الظهر أو الجزء الأسفل والأيمن من الصدر.

وهذه الأعراض هي من الأعراض الأولى التي تشير إلى تطور أورام الكبد، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الأعراض الأخرى.

كما أن الانحفاض الحاد في الوزن يمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطان الكبد بالإضافة إلى الغثيان المتكرر وفقدان الشهية وطاقة الجسم وتورم البطن واصفرار بياض العين والجلد، والشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وفق موقع “وان”.

ويوصي الأطباء بالتخلي عن العادات السيئة، مثل الإفراط في تعاطي الكحول والتدخين، لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد. ويجب أن يحتوي النظام الغذائي على الفواكه والخضروات والأسماك والحليب والعسل واللحوم والحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الصحية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.