الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي الأعراض التي تظهر قبل النوبة القلبية؟

منذ 4 دقائق
العادات الخاطئة قد تسبب الإصابة بالنوبة القلبية

العادات الخاطئة قد تسبب الإصابة بالنوبة القلبية

A A A
طباعة المقال

أشارت الدكتورة يوليا مارشينتسيفا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن تورم الساقين، وألم القلب أثناء النشاط البدني، والألم خلف عظم القص، هي أعراض تسبق النوبة القلبية.

وقالت: “تورم الساقين من علامات قصور القلب. كما يشعر المريض بألم في القلب أثناء النشاط البدني قبل النوبة القلبية، وقد تظهر هذه الآلام حتى مع أقل مجهود بدني بسيط”.

وأشارت إلى أنه إذا بدأ الألم في منطقة القلب يزعج الشخص حتى في حالة الراحة، فهذه تُعد حالة مهملة تستدعي الانتباه.

وأضافت: “إذا واجه الشخص صعوبة في التنفس، وألما وضغطا خلف عظم القص، فهذه علامات تدعو لمراجعة الطبيب فورا”

    المزيد من الصحة

    شرب الماء
    تحذير.. هذا ما يفعله “نقص شرب الماء” بالجسم
    الاطفال والشاشات - تعبيرية
    دراسة حديثة تكشف ما تفعله الشاشات بـ”قلوب الأطفال”
    زيادة الوزن عند الأطفال قد تعرضهم للاكتئاب في عمر المراهقة
    لفقدان الوزن بسرعة.. 5 عادات صباحية

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟