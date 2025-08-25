الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
ما هي الدول التي تفرض قيوداً على واردات الدجاج البرازيلي بسبب إنفلونزا الطيور؟

26 - أغسطس - 2025
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2025 11:32 صباحًا
إنفلونزا الطيور تسبب بإعدام ملايين الطيور

دفع تفشي إنفلونزا الطيور في البرازيل، وهي أكبر مصدر للدجاج في العالم، الدول إلى فرض قيود تجارية في مسعى لمنع تفشي الفيروس بعد تسجيل أول حالة إصابة في مزرعة تجارية في مايو أيار.

وأعلنت البرازيل خلوها من الفيروس في أسراب الدجاج التجارية بعد مرور 28 يوما دون تسجيل أي تفش جديد في المزارع التجارية، ورفعت عشرات الدول المستوردة حظرها.

فيما يلي قائمة من وزارة الزراعة البرازيلية بالدول التي أبقت على حظرها حتى 25 أغسطس آب:

*تعليق يشمل جميع الدواجن القادمة من البرازيل

الصين والاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا وتيمور الشرقية وباكستان.

*تعليق يشمل ولاية ريو جراندي دو سول

روسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وقرغيزستان وسلطنة عُمان وكازاخستان وطاجيكستان وأوكرانيا.

*تعليق يشمل مناطق محددة

اليابان وموريشيوس وسانت كيتس ونيفيس وسورينام وأوزبكستان.

    المصدر :
  • رويترز

