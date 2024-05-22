ما هي الطرق الطبيعية لعلاج الإكزيما ؟

الإكزيما هي تعرض الجلد لالتهاب ويتسبب في الحكة وجفاف الجلد والطفح الجلدي والبثور والتهابات الجلد، والسبب في الإصابة بها فرط نشاط الجهاز المناعي الذي يتسبب في جفاف حاجز الجلد وإصابته بالحكة.

والإكزيما يمكن أن يصاب بها البعض خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة أو البلوغ، وهي ليست معدية، ولكن يصاب بها البعض نتيجة لتفاعل بين الجينات وبعض المحفزات البيئة كالأتربة والقش وتقلبات الطقس الشديدة، كالتعرض الطويل للهواء الجاف أو الحرارة الشديدة أو البرودة، ارتداء بعض الأقمشة مثل الصوف أو البوليستر في الملابس، بعض الأشخاص يصابون بها نتيجة لتعرضهم للمنظفات ومطهرات الأسطح، وأيضا عند ارتدائهم للمعادن، وخاصة النيكل.

وأكد استشاري جلدي، أن الإكزيما أعراضها تختلف من شخص لآخر، وتشمل أعراضها التالي:

-الحكة الجلدية

-الجفاف للبشرة الحساسة

-التهاب الجلد

-يتعرض الجلد للخشونة أو التقشر

-تورم في بعض أماكن الجسم

وعن طرق علاج الإكزيما، أوضح استشاري الجلدية علي ضرورة البعد عن المسبب في الإصابة، يعد من أهم النصائح، مع استخدام الكريمات المرطبة مثل الفازلين، وأيضا وضع زيت الزيتون، وزيت اللوز في أماكن الإصابة للحماية من المضاعفات وانتشار أماكن الإصابة، لافتا، أن بعض الحالات تحتاج للعلاج بالكورتيزن، وهذا النوع من العلاج يجب متابعته مع الطبيب ولا تزيد مدته عن 7 أيام للحفاظ علي الصحة العامة.