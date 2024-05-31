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ما هي العلاقة بين سرطان الرئة والنظام الغذائي؟ دراسة توضح

منذ 7 دقائق
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ربطت دراسة أجراها باحثون في جامعة تشونغتشينغ الطبية الصينية بين الأنظمة الغذائية قليلة الدهون وخطر الإصابة بسرطان الرئة.

وحسب موقع “ميديكال نيوز توداي”، حلّل فريق البحث الصيني بيانات دراسة رصدية موسعة ضمت أكثر من 98 ألف شخص شاركوا في دراسة السرطان في الولايات المتحدة، ووجدوا انخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 24% لدى من لديهم أقل كمية من الدهون في وجباتهم الغذائية.

وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحا لدى المدخنين، حيث انخفض خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 29% لدى المدخنين الذين اتبعوا حمية منخفضة الدهون.

ووفقا للدراسة، ارتبطت الأنظمة الغذائية العالية الدهون بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة.

ويعد سرطان الرئة المتفشي ذو الخلايا الصغيرة (Extensive-stage small-cell lung cancer) من الأورام الخبيثة التي يصعب علاجها على الرغم من وجود أدوية مناعية واعدة.

    المصدر :
  • الجزيرة

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