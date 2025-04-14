ما هي الفاكهة التي تخفض ضغط الدم والالتهابات المزمنة؟

كشفت دراسة جديدة أن مستخلص الرمان يساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة وارتفاع ضغط الدم، خاصةً مع التقدم في السن، وأشار البحث الذى نُشر في مجلة Nutrients، إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا قد يجدون مستخلص الرمان مفيدًا بشكل كبير، بحسب جريدة “دايلي إكسبريس”.

وقال الباحثون: “يمكن لمستخلص الرمان أن يُخفّض علامات الالتهاب وضغط الدم، الذي قد يكون مرتفعًا لدى كبار السن ذوي الوزن الطبيعي والوزن الزائد على حد سواء، مما يجعله معززاً جيداً للشيخوخة الصحية.”

في الدراسة، قُسم 86 مشاركًا إلى مجموعتين؛ إحداهما تلقت دواءً وهميًا، بينما أُعطيت الأخرى كبسولتين من مستخلص الرمان يوميًا، بلغ هذا حوالي 740 ملج من المستخلص يوميًا.

في بداية الدراسة، كان لدى جميع المشاركين مستويات متفاوتة من علامات الالتهاب، لكنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة عمومًا دون أي أمراض مُشخصة.

على الرغم من ذلك، أظهر العديد منهم عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية الأيضية، مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

من بين المجموعة الأصلية، أنهى 76 شخصًا الدراسة بعد 12 أسبوعًا، وقد شهد أولئك الذين تناولوا مستخلص الرمان يوميًا انخفاضًا ملحوظًا في عوامل الخطر هذه.

كانت إحدى أهم النتائج انخفاض ضغط الدم، الذي تراوح متوسطه بين 3 مم زئبق و5.2 مم زئبق، على الرغم من أن هذا قد لا يبدو كبيرًا جدًا، فقد ثبت سابقًا أن انخفاضًا بمقدار 5 مم زئبق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ “أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية” بنسبة تصل إلى 10%.

قد يكون لهذه النتائج “آثار كبيرة” على كيفية التعامل مع كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم وتغييرات نمط الحياة التي يُنصحون بها.

ومع ذلك، قبل تطبيق هذه التوصيات، يُحذّر الباحثون من الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين مستخلص الرمان والجهاز القلبي الأيضي، خاصةً بالنظر إلى صغر حجم العينة في هذه الدراسة.

لا يُعدّ تأثير الرمان على الجهاز القلبي الوعائي اكتشافًا جديدًا، فهذه الفاكهة غنية بالبوليفينولات، التي كان يُعتقد سابقًا أنها تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يتمتع هذا المركب بخصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يمكنها مواجهة تلف الخلايا. وبشكل أساسي، يُقوّي الخلايا ضد التآكل الطبيعي للحياة، مما يُبطئ عملية الشيخوخة بشكل فعال.