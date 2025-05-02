ما هي المشروبات اليومية التي تؤثر سلباً على الهضم

قد تُلحق المشروبات اليومية الشائعة، مثل القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ضررًا بصحة الأمعاء، حيث تسبب ارتجاعًا حمضيًا، وتُعيق نمو بكتيريا الأمعاء، وتُفاقم الانتفاخ، لذا، يُوصي الخبراء بالاعتدال في تناول بدائل صحية للأمعاء لتحسين الهضم والصحة العامة، بحسب موقع تايمز ناو.

وأوضح الخبراء أن أمعاءك ليست مسؤولة عن الهضم فحسب، بل تلعب دورًا حاسمًا في صحتك العامة، إذ تؤثر على كل شيء بدءًا من المناعة وصولًا إلى الصحة النفسية.

على سبيل المثال، يُظهر محور الأمعاء والدماغ مدى ارتباط جهازنا الهضمي بحالتنا النفسية. ذلك الشعور بالتوتر الناتج عن الإفراط في تناول الكافيين أو الانتفاخ بعد تناول مشروب غازي مُحلى.

المشروبات التي نتناولها دون تفكير قد تُلحق الضرر بالتوازن الدقيق لميكروبيوم أمعائنا.

وفيما يلي المشروبات اليومية التي قد تكون ضارة بصحة الأمعاء:

القهوة:

رغم أنها ضرورية لملايين الأشخاص، إلا أنها قد تزيد من تفاقم ارتجاع المريء أو حتى تسببه. يُرخي الكافيين عضلات المريء السفلية، مما يُسهّل ارتفاع حمض المعدة، وهو سبب شائع لحرقة المعدة وعسر الهضم.

مشروبات الطاقة:

غالبًا ما تحتوي هذه المشروبات المنعشة على كمية كبيرة من الكافيين ومزيج من المُحليات الصناعية أو نسبة عالية من السكر.

وقد ثبت أن أحد المُحليات تحديدًا، وهو السكرالوز، يضر بالبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُخل بتوازنها الطبيعي.

المشروبات الغازية:

قد تكون المشروبات الغازية المحبوبة الموجودة في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة مرضية عند احتسائها، ولكن هذه المشروبات الغازية قد تؤدي إلى تفاقم الانتفاخ – وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي.

مشروبات بروتين مصل اللبن

على الرغم من أنها تُوفر جرعة بروتين مناسبة، إلا أنها قد لا تُناسب الجميع. فقد تُسبب لبعض الأشخاص اضطرابات هضمية، وقد ارتبطت بتفاقم مشاكل الجلد، مثل حب الشباب.

خلاصة القول ليس عليك التخلي تمامًا عن مشروباتك المفضلة، لكن الاعتدال أساسي.

الانتباه لكمية هذه المشروبات وتكرارها يُحدث فرقًا ملحوظًا في صحة أمعائك.

إذن ما الذي يجب عليك أن تشربه بدلاً من ذلك؟

وهنا بعض المشروبات المفيدة للأمعاء:

اللبن الرائب: مشروب حليب مخمر غني بالبروبيوتيك والعناصر الغذائية التي تدعم الهضم وتقوي المناعة.

شاي الزنجبيل: معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، حيث يعمل شاي الزنجبيل على تهدئة الجهاز الهضمي ويساعد في تقليل الانتفاخ.

شاي النعناع: ممتاز لتخفيف عسر الهضم واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي.

عصير الصبار: عند تناوله باعتدال، فإنه يمكن أن يهدئ بطانة المعدة ويدعم حركة الأمعاء بشكل أفضل.

مرق العظام: غني بالكولاجين والأحماض الأمينية، ويساعد على إصلاح بطانة الأمعاء ويدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.