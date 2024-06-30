ما هي حساسية الذرة؟

الحساسية الغذائية أمر شائع، فكل منا يعاني من حساسية وتحسس ما تجاه بعض الأطعمة، وأكثر الأطعمة شيوعًا التي تسبب الحساسية لأغلب الأشخاص، حساسية السوداني وحساسية الموز والفراولة وغيرها من الفاكهة والأكلات الأكثر شيوعًا، ولكن تظل هناك نوعيات من الحساسية لا يعي الكثير وجودها بالرغم من تأثر أصحابها بأعراضها الحادة ولعل من أهمها حساسية الذرة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن حساسية الذرة أحد أهم أنواع الحساسية التي تصنف من أوائل أنواع الحساسية المفرطة، أو شديدة التأثير والتي تسبب علامات وأعراض ظاهرة على المريض بها نتيجة تناولهم للذرة بأي شكل من الأشكال أو تعامله مع بعض حبوب اللقاح لنبات الذرة بشكل عام.

وفقًا للتقرير فإن حساسية الذرة يمكن أن تصيب البعض ممن يعانون من الحساسية المفرطة، أو من التهابات الأنف، أو الربو، أو الإكزيما أو غيرها من أنواع الحساسية فيصبحون أكثر تحسسًا عن غيرهم من الأصحاء.

تابع التقرير أن أحد أهم أعراض حساسية الذرة وعلامتها المفرطة تلك التي تظهر على شكل:

– العطس المتكرر

– سيلان الأنف الشديد والملحوظ

– إضطرابات في الصدر وعدم القدرة على التنفس فقد يصل حد صفير الصدر

– آلام بالرأس وصداع شديد

– قد يصاب البعض بحالة من الإسهال والسيولة في البراز

– اضطرابات في البطن لا شك وفي الهضم أيضا

– الرغبة في القيء والغثيان الشديد الملحوظ

– اضطرابات في المعدة والأمعاء والبطن أيضا فقد يصيبها الألم والوجع

– قد يصيب البعض التحسس الحكة والاحمرار والتورم في أجزاء الجسم المختلفة، أو في الفم

– قد يعاني البعض من قشعريرة في الجسم

وقد تشتد الحساسية وتصل إلى ذروتها محدثة بعض الأعراض المفرطة منها:

– الدوخة وفقدان الوعي والدوار

– الكسل الشديد وعدم القدرة على بذل المجهود تحت أي ظرف

– ضيق في اللسان والحلق وتورمات فيهما أو في الوجه

– ضيق شديد في التنفس وتغير في درجة الصوت