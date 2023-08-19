ما هي طرق علاج امراض الجلد الموسمية ؟

يمكن أن تتلامس المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح مباشرة مع بشرتك وتسبب طفحا جلديا، يبدو هذا الطفح الجلدي على شكل نتوءات حمراء مرتفعة ومثيرة للحكة على الجلد، ويمكن أن يسبب الحكة، ومن ثم التقشر وفقا لما نشره موقع “onlymyhealth”.

طرق التخلص من الطفح الجلدى:

يعرف الخيار بأنه مضاد طبيعي للأكسدة وله خصائص مسكنة موجودة فيه. يمكنك بسهولة وضع معجون الخيار المبشور أو شرائح الخيار البارد على بشرتك للتخلص من الطفح الجلدي وحروق الجلد.

ويوفر الخيار تأثيرات التبريد والتهدئة لبشرتك. إنه مليء بالألياف ويساعد في ترطيب البشرة أيضًا.

والزبادي من أسهل وأسرع العلاجات المنزلية لعلاج أي نوع من الطفح الجلدي على الجلد، ويقلل الزبادي من الالتهابات والتهيج الناجم عن الطفح الجلدي الموسمي على بشرتك. سيكون العلاج الطبيعي أكثر فاعلية إذا صنعت مزيجًا من الزبادي والخيار.

كما يستخدم خل التفاح (ACV) لعلاج مجموعة واسعة من مشاكل العناية بالبشرة والشعر. يحتوي على كمية جيدة من حمض الأسيتيك ، الذي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات موجودة فيه. تساعد هذه الخصائص في علاج الطفح الجلدي الموسمي. ويمكنك مزج خل التفاح مع جل الصبار لجعل العلاج المنزلي أكثر فعالية.

والصبار مفيد لصحتك وبشرتك أيضًا. كثير من الناس يدرجونه في روتين العناية بالجمال الخاص بهم للحصول على فوائد لا تعد ولا تحصى. يمكن استخدامه أيضًا كعلاج طبيعي للطفح الجلدي الموسمي. يمكن لتطبيق هلام الصبار أن يريحك من حساسية الجلد. كما أنه يعمل كعامل شفاء للحكة والاحمرار على بشرتك.