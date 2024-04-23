ما هي فوائد العناق لأطفال التوحد ؟. إليكم التفاصيل

العناق لطفلك ليس مجرد حضن، ولكنه يعنى الكثير بالنسبة له كما أن للحضن تأثير كبير على طفلك خاصة من الناحية النفسية، تخيل ماذا يفعل هذا الحضن مع طفل لديه قدرات خاصة أو يعانى من مشكلة نفسية مثل أطفال التوحد، وهو ما يوضحه التقرير المنشور بموقع ” lovinadoptin”.

بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد، فمعظمهم لديه مشاكل حسية، ولكن لا تتجاهل أهمية عناقهم، حيث أن حضن الآباء والأمهات لأطفالهم الذين يعانون من التوحد يجعلهم يشعرون بالأمان، فقد يبدو لك أنهم لا يهتمون بقربك، إلا أن هؤلاء الأطفال يشعرون بالأمان بالضرورة فى وجود آبائهم وأمهاتهم.

وبالطبع، هناك بعض الأطفال المصابين بالتوحد الذين يرفضون العناق، فى هذه الحالة، يمكنك وضع ذراعك حول كتفه، وتجربة أساليب مختلفة لمعرفة ما ينجح معه ولا تتوقف أبدًا عن محاولة، فقد يرفض العناق أحيانًا ولكن مع تكرار محاولاتك معه سيتقبل عناقك تدريجيًا.

أشار التقرير إلى أن عناق أطفال التوحد يشجعهم كثيرًا، وهذا الأمر هو لافتة بسيطة لن يكلفك أكثر من وضع ذراعك حول الكتفين، خاصة أن من أطفال التوحد من يتواصل على المستويين العصبى والعاطفى، وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فالعناق له تأثير حتى لو كان بسيط على هؤلاء الأطفال وغيرهم.

وأوضح التقرير أهمية احتضان أطفالنا المصابين بالتوحد بانتظام، مشددًا على فوائد هذا العناق ومساعدتهم فى تحسن حالتهم بشكل كبير، وأشار إلى أن أطفال التوحد بحاجة إلى أربعة أحضان يوميًا من أجل الشعور بالبقاء، وثمانية أحضان يوميا من أجل التشجيع، و12 حضن يوميًا لتعزيز النمو.