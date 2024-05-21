ما هي فوائد الفواكه والخضراوات فى وجبة الإفطار ؟

تناول الخضراوات على الإفطار يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ويمنع أمراض القلب ويحسن مزاجك، وذلك وفقا لموقع healthshots.

وتشير دراسة نشرت فى مجلة Nutrients إلى أنه يمكن علاج بعض الحالات مثل السمنة والسكرى إذا تناولنا طعامًا غنيًا بالبروتين وخضراوات غير نشوية على الإفطار، وقدم التقرير أبرز هذه الفوائد، وفقا لما أشار إليه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

فوائد الفواكه والخضراوات فى وجبة الإفطار..

– تعزيز المزاج

وجبة الإفطار قليلة الكربوهيدرات قليلة الدهون والغنية بالكربوهيدرات المعقدة الموجودة فى الخضار والفواكه، وكذلك الحبوب الكاملة، ويمكن أن تجعلك فى مزاج أفضل من اتباع نظام غذائى ملىء بالأطعمة البسيطة، فالكربوهيدرات الموجودة فى حبوب الإفطار، كما يمكن للخضراوات الورقية الخضراء أن تعمل كمضادات للاكتئاب أيضًا.

– تحسين عملية الهضم

دمج الخضار في وجبة الإفطار يمكن أن يمنح جهازك الهضمي بداية جيدة، لأن الفواكه والخضراوات غنية بالألياف، حيث تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في مكافحة الإمساك عن طريق إضافة كميات كبيرة منها، بينما تساعد الألياف القابلة للذوبان على تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، وتساعد في مكافحة القولون العصبي ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

– يساعد فى إدارة الوزن

واحدة من أكبر فوائد تناول الخضار في وجبة الإفطار هو أنها يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن، تتميز كل من الفواكه والخضراوات بأنها منخفضة السعرات الحرارية، وبالتالي فهي خيارات إفطار صحية إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا.

– يساعد فى تقوية المناعة

يمكن أن يساعدك تناول الخضراوات الخضراء وكذلك الخضراوات الصليبية في وجبة الإفطار على البقاء بصحة جيدة وتعزيز المناعة، كما أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتمنع الإصابة بأمراض القلب.