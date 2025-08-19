ما هي فوائد تناول ماء البامية مع الحلبة في الصباح؟

يمكن لتناول مشروب صباحي بسيط مصنوع من البامية والحلبة، غني بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، أن يقدم لصحتك العديد من الفوائد من سهولة الهضم لضبط مستويات السكر في الدم، حسبما أفاد تقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

يساعد في توازن السكر في الدم

يُعتقد أن تناول ماء البامية والحلبة مفيدًا لتنظيم سكر الدم، فقط انقعها في الماء طوال الليل حتى تذيب مكوناتها في الماء، وتناولها على معدة فارغة قد يُعزز حساسية الأنسولين، ويمنع ارتفاع سكر الدم في أي لحظة، وهو مفيد لمرضى ما قبل السكري أو مقاومة الأنسولين.

ما توصي به الأبحاث؟

أظهرت إحدى الدراسات، المنشورة في المكتبة الهندية للطب، أن الأشخاص المصابين بمقدمات السكري والذين تناولوا 10 جرامات من مسحوق الحلبة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بداء السكر من النوع الثاني، وقد أدى تناول المكملات الغذائية على المدى الطويل لمدة ثلاث سنوات إلى زيادة حساسية الأنسولين، وخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وتقليل مقاومة الأنسولين، أما أولئك الذين لم يتناولوا الحلبة، فقد كانوا أكثر عرضة للإصابة بداء السكري بأربعة أضعاف، مما يدل على أن هذا المنتج الغذائي الأساسي يتمتع بإمكانيات حقيقية.

لطيف على المعدة

تحتوي البامية على مادة هلامية طبيعية تُهدئ الجهاز الهضمي، بينما تُضيف الحلبة الألياف إلى البامية، وتُساعد هذه الألياف مجتمعة على تخفيف أعراض الهضم المزعجة مثل الإمساك، كما تمنع الانتفاخ، وتحسن صحة الأمعاء، وتناول هذا المشروب في الصباح يُنشط الجهاز الهضمي.

يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد تناول ماء البامية والحلبة في تقليل نوبات الجوع في منتصف اليوم، خاصة عند تناول هذا المشروب في الصباح، لأنه يمنحك شعورًا بالشبع ويُثبّت الشهية، كما تُبطئ الحلبة هضم الكربوهيدرات، ومع أنها ليست حلاً سحريًا، إلا أنها تُعدّ وجبة صحية وخيارًا لنمط حياة صحي للتحكم في الوزن.

قد يقلل الالتهاب بشكل طبيعي

يحتوي كلا المكونين على مضادات أكسدة ومضادات التهاب، وشرب هذا الماء يوميًا قد يُهدئ الالتهاب الداخلي، الذي قد يرتبط بحالات مثل آلام المفاصل والضعف، وحتى اضطرابات التمثيل الغذائي، إنه مشروب نباتى لطيف يُساعد الجسم على الشفاء بشكل طبيعي.

مشروب صحى للبشرة والشعر

يغذي هذا المشروب البشرة بفيتامين سى ومضادات الأكسدة الموجودة في البامية، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والحديد في الحلبة، ما تجعل هذا المشروب مفيدًا للشعر والبشرة، فهو يمنحكِ ملمس ناعم للبشرة بجانب تقليل تساقط الشعر، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت، فإن تناول هذا المشروب بانتظام يمكن أن يحدث تغييرات بطيئة ولكن ستصبح ملحوظة مع مرور الوقت.