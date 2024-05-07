ما يجب أن تعرفه عن ارتفاع ضغط الدم ليلاً

في تطور صحي مثير، يتساءل الكثيرون عن تأثير الاستيقاظ المتكرر ليلاً على ضغط الدم، في هذا المقال يسلط الضوء على هذه الظاهرة ويقدم نظرة عامة على الأسباب المحتملة وتأثيراتها على الصحة العامة.

القاعدة هي أن ضغط الدم ينخفض ليلا، وقبل أن تستيقظ في الصباح، يبدأ ضغط دمك في الارتفاع، وكذلك مستويات الكورتيزول لديك. ولهذا السبب تكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في الصباح، وفقا لتقرير في موقع هيلث دايجست.

أثناء المساء وأثناء نومك، ينخفض ضغط دمك، حتى لو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك فإن ضغط الدم لدى بعض الأشخاص لا ينخفض في المساء.

ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستيقاظ بشكل متكرر ليلا؟

الجواب المبدئي هو أن ضغط الدم يرتفع عند الاستيقاظ بشكل متكرر ليلا. كما يمكن أن تؤدي الأمور التالية إلى ارتفاع ضغط الدم ليلا:

انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم

الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل للذهاب إلى الحمام

بيئة النوم الحارة أو الرطبة

الشيخوخة

العوامل الوراثية

اضطرابات النوم

الكثير من الملح

أمراض الكلى المزمنة

مرض السكري

يمكن أن تصاب بارتفاع ضغط الدم الليلي إذا كان متوسط ضغط الدم طوال الليل هو 110 وحدات للانقباضي و65 للانبساطي، وهي عتبة أقل بكثير من ارتفاع ضغط الدم النموذجي.

ولضغط الدم قيمتان، الأولى تسمى بضغط الدم الانقباضي وتسجل عندما ينقبض القلب، والثانية الضغط الانبساطي وتسجل عند انبساط (ارتخاء) عضلة القلب.

يقاس ضغط الدم باستخدام جهاز خاص قد يكون يدويا مثل جهاز قياس الضغط الزئبقي، أو آليا كأجهزة قياس الضغط الإلكترونية. يسجل الجهاز قراءتين، الأولى -وهي الأعلى- تمثل ضغط الدم الانقباضي، والثانية -وهي الأقل- تمثل الانبساطي. وتكتب القراءة على شكل كسر، البسط هو الانقباضي والمقام هو الانبساطي. فمثلا إذا كان الضغط الانقباضي 115 والانبساطي 75، فيكتب ضغط الدم لهذا لشخص على صورة 115/75.

أما وحدة القياس فهي المليمتر الزئبقي، وتعني أن الضغط الانقباضي مثلا مساو لارتفاع عمود من الزئبق طوله 115 مليمترا.

أنواع ارتفاع ضغط الدم الليلي

هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم الليلي، وفقا لمقال نشر عام 2022 في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري:

النوع الأول: الناهضون

الأول يتعلق بإيقاعك اليومي. يطلق على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الليل اسم “الناهضون” (risers)، مما يعني أن ضغط الدم لديهم يرتفع إلى حد ما في الليل ثم ينخفض بدلا من أن يصل إلى الذروة في الصباح. وقد يتعرضون أيضا لضغط دم منخفض جدا.

النوع الثاني: المعزول

يعاني البعض ارتفاع ضغط الدم الليلي المعزول، وهو ما يعني ببساطة أن ضغط الدم لديهم أعلى مما ينبغي أن يكون في الليل.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الليلي

بغض النظر عن النوع، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الليلي يكونون أكثر عرضة للتالي:

أمراض القلب والأوعية الدموية

تلف الأعضاء

حتى الأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي أو ارتفاع ضغط دم يمكن التحكم فيه قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا لم تتم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم الليلي.

علاج ارتفاع ضغط الدم الليلي

إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فقد تكون هناك حاجة إلى جهاز مراقبة ضغط الدم على مدار الـ24 ساعة لتشخيص ارتفاع ضغط الدم الليلي وإدارته.

يمكن أن تشير التقنيات الجديدة، مثل أجهزة التتبع القابلة للارتداء، إلى مشاكل في القلب وضغط الدم أثناء النوم. قد يحتاج أولئك الذين يتناولون بالفعل أدوية لارتفاع ضغط الدم إلى التحول إلى الأدوية التي تدير ضغط الدم لفترة أطول، مثل الأدوية الممتدة المفعول.

إذا كنت تستيقظ طوال الليل، فقد تحتاج إلى معالجة اضطراب النوم.

غالبا ما يؤثر التوتر على النوم، لذا فإن إيجاد طرق لإدارة التوتر يمكن أن يعالج مشكلات النوم وارتفاع ضغط الدم الليلي. في حين أن مدرات البول قد تجعلك تستيقظ عدة مرات ليلا للتبول، إلا أنه قد يلزم تجنبها في المساء.

قد يكون علاج ارتفاع ضغط الدم الليلي مشابها أيضا لعلاج ارتفاع ضغط الدم العام. يتضمن ذلك اتباع نظام غذائي صحي مثل خطة تناول الطعام داش (DASH) والتي تركز على الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف والبروتين الخالي من الدهون مع الحد من الصوديوم والدهون المشبعة. وستحتاج أيضا إلى التحكم في وزنك والبقاء نشيطا والإقلاع عن التدخين.