متحور جديد لكورونا يظهر في أربع دول ويثير قلق العلماء

بدأ نوع جديد متحور للغاية من فيروس Covid-19 انتشاره، والذي جعل الدول في حالة تأهب حيث يتدافع العلماء لفهم مدى انتشاره ومدى فعالية مناعتنا في الدفاع ضده.

ووفقاً لموقع “cnn” فالمتغير الجديد، المسمى BA.2.86 ولقب Pirola من قبل الصيادين المتنوعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يحتوي على أكثر من 30 تغييرًا في الأحماض الأمينية في بروتين سبايك مقارنة مع سلفه الأقرب التالي، وهو BA.2 البديل من Omicron، وفقًا للدكتور جيسي بلوم، الذي يدرس التطور الفيروسي في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل.

نشر بلوم على موقع الويب الخاص بمختبره: “هذا يجعلها قفزة تطورية مماثلة في الحجم لتلك التي أدت في الأصل إلى ظهور أوميكرون”.

صنفت منظمة الصحة العالمية BA.2.86 “متغيرًا قيد المراقبة” يوم الخميس، وهو تصنيف يشجع البلدان على تتبع التسلسل الذي يعثرون عليه والإبلاغ عنه.

يمكن ترقية أحد المتغيرات الخاضعة للمراقبة التي تسبب مرضًا أكثر خطورة أو تتجنب اللقاحات أو العلاجات الموجودة إلى قائمة منظمة الصحة العالمية للمتغيرات ذات الأهمية أو المتغيرات المثيرة للقلق. يتم سرد XBB.1.5 و XBB.1.16 و EG.5 كمتغيرات ذات أهمية. كما لم تحدد منظمة الصحة العالمية أي متغيرات مثيرة للقلق.

تم الإبلاغ عن ستة تسلسلات فقط من BA.2.86 في أربعة بلدان، لكن علماء الأوبئة قلقون من أنها يمكن أن تمثل أكثر من ذلك بكثير لأن المراقبة العالمية للمتغيرات قد انخفضت.

تم اكتشاف البديل من قبل العلماء في إسرائيل يوم الأحد. منذ ذلك الحين، أبلغت الدنمارك عن ثلاثة تسلسلات. وقد تم الإبلاغ عن تسلسلين آخرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على التوالي.

قال مورتن راسموسن، الباحث البارز في معهد ستاتينز سيروم، في بيان إخباري حول المتحور: “من غير المعتاد أن تتغير الهالة بشكل كبير وتطور 30 طفرة جديدة. إن آخر مرة رأينا فيها مثل هذا التغيير الكبير كانت عندما ظهر أوميكرون”.

وقال المعهد إن الحالات الثلاث في الدنمارك لأشخاص في أجزاء مختلفة من البلاد لا يبدو أنهم كانوا على اتصال ببعضهم البعض.

أكد علماء مباحث أمن الدولة أنه لا يزال من السابق لأوانه قول أي شيء عن خطورة أو مدى عدوى المتغير الجديد. إنهم في طور زراعة متغير الفيروس لاختباره ضد الأجسام المضادة البشرية.

قالت الدكتورة ماندي كوهين، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة أن البديل الجديد لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق.

وصرحت لشبكة CNN: “أعتقد أن ما نراه هو أن آليات الكشف التي وضعناها تعمل، أليس كذلك؟ نحن أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاكتشاف التغييرات في فيروس Covid-19 والاستجابة لها”.

قال كوهين: “نحن نتتبع هذا النسب الجديد. لديها طفرات تجعلها متميزة عن السلالات الأخرى المنتشرة. ثم يصبح السؤال، ماذا يعني ذلك؟ هل ستزداد؟ هل سنرى المزيد من الحالات؟ أم أنها ستتلاشى ولن تكون مصدر قلق مختلف؟”

في تقييم جديد يوم الجمعة للمتغير، قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن حقيقة أن هذه التسلسلات في أربعة بلدان مختلفة في أشخاص ليس لديهم تاريخ سفر حديث “تشير إلى وجود انتقال دولي راسخ”.

كما يقول التقرير إن التسلسلات التي تم العثور عليها متشابهة جدًا مع بعضها البعض، مما قد يشير إلى أنها ظهرت مؤخرًا وتنتشر بسرعة، على الرغم من أن وكالة UKHSA تشير إلى أنها تتمتع بثقة منخفضة في هذا التقييم حتى يتوفر المزيد من التسلسلات.

لم يقدم باحثون في جامعة ميشيغان، المختبر الذي وجد التسلسل من الولايات المتحدة، أي معلومات عن المريض الذي جاء منه، قائلين إن القضية تخضع للتحقيق من قبل وزارة الصحة بالولاية.

في مارس، أجرى البيت الأبيض استطلاعًا هادئًا لحوالي 12 خبيرًا في Covid-19 يتابعون تطور الفيروس التاجي للسؤال عن احتمالية ظهور متغير شديد التحور خلال العامين المقبلين. وقد قدر معظم الخبراء احتمالات حدوث ذلك في مكان ما بين 10٪ و 20٪.

يعتبر EG.5 المتحدر من XBB حاليًا هو البديل السائد في الولايات المتحدة، مما تسبب في ما يقدر بنسبة 20 ٪ من جميع حالات Covid-19 الجديدة في هذا البلد. إن المتغير التالي الأكثر شيوعًا، FL.1.5.1، نما سريعًا ويسبب الآن حوالي 13٪ من جميع الحالات الجديدة، وفقًا لمتتبع CDC المتغير.