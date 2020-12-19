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متلازمة ما بعد كورونا … إليكم الأعراض

منذ ساعة واحدة
يشكو العديد من الأشخصا من استمرارية الاعراض حتى بعد الشفاء من كورونا

يشكو العديد من الأشخصا من استمرارية الاعراض حتى بعد الشفاء من كورونا

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تمتد مختلف الأعراض المصاحبة لكورونا لفترة زمنية حتى بعد الشفاء من الفيروس، ونشر علماء من المعهد الوطني للصحة والتفوق السريري البريطاني قائمة بالأعراض الجانبية التي يعاني منها المريض بعد الإصابة بمرض “كوفيد- 19”.

ووفقا للعلماء يسبب الإصابة لفيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والوخز والخدر في الأطراف بالإضافة إلى الأرق والضعف الإدراكي.

وأشار الباحثون إلى أن المرضى يمكن أن يعانوا أيضا من الغثيان والإسهال وفقدان الشهية وآلام البطن لفترة طويلة، ونوبات الاكتئاب والقلق.

وأوضح الباحثون أن أغلب المرضى بعد الخروج من المستشفى، يشكون من الألم وضيق الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والطفح الجلدي.

وفي وقت سابق، قال عالم المناعة نيكولاي كريوتشكوف إن كل خمس أشخاص أصيب بفيروس كورونا يعاني من متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا.،

    المصدر :
  • سبوتنيك

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