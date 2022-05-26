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متى تصبح الشامة مبعثًا للقلق؟

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 26 - مايو - 2022 8:46 مساءً
eat this not that
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حُدّد شهر أيار على انه شهر التوعية من سرطان الجلد، لكن من الضروري التنبه الى علامات سرطان الجلد وعوارضه طوال أشهر السنة. إذ ان أي تغيير في الشامة او النمش قد يكون علامة خطرة.

ويمكن للفحص الذاتي المساعدة على تحديد مبكر للميلانوما، سرطان الجلد المميت، ما قد ينقذ حياتك.

اذا تغيرت الشامة بهذه الطرائق، استشر طبيبًا
ينصح الخبراء بتفحص الجلد بانتظام، واجراء اختبار ABCDE للشامات الموجودة على الجلد.

وان لاحظت أيًا من التغييرات الآتية، من الأفضل ان تستشير طبيبك بأسرع وقت:

A= asymmetry : القياس
B= border changes : تغييرات الحدود
C= color changes : تغيرات الألوان
D= diameter changes: تغيرات القطر
E= elevation or evolution:تطور الشامة

متى يصبح الحجم مثيرًا للقلق؟
يقول الخبراء إنّ الأورام الميلانينية هي أكبر من ممحاة قلم الرصاص-حوالي ٦ ميليمترات- وقد يُشخَّص الورم عندما يكون حجمه أصغر.
ان حوالي ٥٠ بالمئة من الاورام الميلانينية تكتشف ذاتيًا.

متى يصبح اللون مثيرًا للقلق؟
وفق الخبراء، ان البقعة التي يُشتبه بها بأنها ورم سرطاني قد يكون لها ألوان مختلفة من منطقة الى أخرى، مثل البني او الأسود، وفي مناطق الأزرق والأحمر والأبيض.

كيف نقوم بالاختبار الذاتي؟
ينصح الخبراء اتباع الخطوات التالية في عملية الفحص الذاتي:
-تحقق من جسمك أمام مرآة كاملة الطول، على الجانبين بيدين مرفوعتين.
-افحص مناطق تحت الابطين واليدين والكفّين
-انظر الى رجليك، وقدميك وبين أصابعك
-استخدم مرآة صغيرة للتحقق من شعرك وجلدة الرأس والمنطقة الخلفية

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