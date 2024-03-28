متى يصبح نزيف الأنف خطيراً؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن نزيف الأنف له أسباب عدة منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لنزيف الأنف تتمثل في وجود جسم غريب في الأنف والاستخدام طويل الأمد لبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان واستخدام مضادات التخثر (أدوية سيولة الدم) مثل حمض “أسيتيل الساليسيليك” المعروف أيضا باسم الأسبرين.
أسباب خطيرة
أما الأسباب الخطيرة لنزيف الأنف فتكمن في إصابات الأنف مثل كسر عظام الأنف وانحناء الحاجز الأنفي واضطرابات تخثر الدم على سبيل المثال بسبب الهيموفيليا (اضطراب النزيف) وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
وتشمل الأسباب الخطيرة لنزيف الأنف أيضا الأورام الحميدة أو الخبيثة في البلعوم الأنفي وسرطان الدم.
إسعافات أولية
وأوضحت الرابطة أنه يمكن إيقاف نزيف الأنف من خلال القيام بالإسعافات الأولية التالية:
– الجلوس بشكل مستقيم والانحناء إلى الأمام قليلا.
– الضغط على فتحتي الأنف بالأصابع مع التنفس عبر الفم لمدة تصل إلى 10 دقائق بالنسبة للأطفال وما يصل إلى 15 دقيقة بالنسبة للبالغين.
– تبريد مؤخرة الرقبة.
وإذا لم تفلح هذه الإسعافات الأولية في إيقاف نزيف الأنف، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، لا سيما إذا كان نزيف الأنف مصحوبا بأعراض أخرى مثل الدوار وضيق التنفس والإغماء.