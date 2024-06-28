مخاطر السمنة على صحة الكلى وطرق التعامل الصحية

الارتفاع العالمي في معدلات السمنة أمر مثير للقلق، حيث يؤثر على الملايين ويشكل مخاطر صحية، فالأمر لا يتعلق فقط بزيادة الوزن ولكن سلسلة من التحديات الصحية المرتبطة به، بما في ذلك التمثيل الغذائي لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكوليسترول، وأمراض القلب والأوعية الدموية و وجراحة العظام وأمراض الرئة والكبد، وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومتلازمة تكيس المبايض ومشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلب.

ووفقا لموقع hindustantimes، تعد أحد تأثيرات السمنة الأقل شهرة ولكنها مهمة هو على صحة الكلى، فإن دور السمنة في الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم يزيد من تفاقم هذا الخطر، مما يجعل مشاكل الكلى تهديدًا وشيكًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل الوزن.

ويزداد لديهم حدوث مشاكل في كمتلازمة الكلي وعددت بعض الطرق التي تؤثر بها السمنة بشكل سلبي على الكلى:

-البيلة البروتينية

البيلة البروتينية غالبًا ما تكون علامة على تلف الكلى. وله ارتباط كبير بالسمنة المركزية. غالبًا ما لا يتم تشخيصه لأنه ليس له أي أعراض سريرية.

-المتلازمة الكلوية تحت السريرية

قد يصاب المرضى الذين يعانون من السمنة بمتلازمة كلوية تحت السريرية. على عكس البداية السريعة النموذجية للمتلازمة الكلوية، فإن هذه الحالة تتقدم ببطء على مدى عدة سنوات. ومع ذلك، فإن السمنة تزيد من خطر الإصابة بخلل في الكلى لدى الأفراد المصابين.

-التقدم إلى المرحلة النهائية من مرض الكلى

الأفراد الذين يعانون من السمنة لديهم خطر أعلى بنسبة 3 مرات للإصابة بـ ESKD مقارنة بأولئك ذوي الوزن الطبيعي.

-حصوات الكلى

الأشخاص الذين يعانون من السمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

-مشاكل أثناء غسيل الكلى

يواجه الأفراد المصابون بالسمنة المزيد من التحديات عند إدخال الخط الوريدي بسبب ارتفاع مستويات الأنسجة الدهنية تحت الجلد. قد يكون الوقت المستغرق لغسيل الكلى وتكراره أعلى أيضًا. كما أنه من الصعب تحقيق الوزن الجاف بعد غسيل الكلى.

-زرع الكلى

يكون لدى متلقي الزراعة الذين يعانون من السمنة المفرطة معدل أعلى من تأخر وظيفة الكسب غير المشروع وعدوى الجرح والرفض. على الرغم من زيادة الحدود القصوى لمؤشر كتلة الجسم لعمليات الزرع، إلا أنها لا تزال واحدة من الأسباب الرئيسية لعدم النشاط في قائمة عمليات الزرع.

-السرطان

يزداد خطر الإصابة بسرطان الكلى بنسبة 35% لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وبنسبة 76% لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، بغض النظر عن الجنس.

-الكلى الدهنية

يقال إن تراكم الدهون حول الكلى يلعب دورًا في خلل الكلى لدى الأفراد المصابين بالسمنة. يمكن أن يكون له تأثيرات سامة على الكلى ويؤدي إلى زيادة تلف الكلى.

وعن التأثيرات أخرى، فترتبط السمنة بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وقد تبين أن كلا الحالتين تزيدان من فقدان وظائف الكلى.

-معالجة السمنة من أجل صحة الكلى

وتأكيدًا على اتباع نهج شامل لمعالجة السمنة والتركيز على تغييرات نمط الحياة المستدامة بدلاً من الحلول السريعة، فإن التعديلات الصغيرة مثل زيادة النشاط البدني، واختيار الأطعمة الكاملة بدلاً من الأطعمة المصنعة، ومعالجة أنماط الأكل العاطفي هي المفتاح، و يمكن للأفراد أيضًا استكشاف دور الأدوية المضادة للسمنة تحت إشراف طبيب أمراض الكلى.