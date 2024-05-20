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تعرف إلى مخاطر تناول الفراولة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - مايو - 2024 9:29 صباحًا
الفراولة

الفراولة

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أكدت الدكتورة يكاتيرينا فويتينكو خبيرة التغذية أن على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة الامتناع عن تناول الفراولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي بما فيها قرحة المعدة وارتفاع حموضة المعدة ووجود حصى في كيس المرارة تناول الفراولة بعد تناول وجبة الطعام وبالكمية يوصي بها الطبيب.

ووفقا لها، على الأشخاص الأصحاء عدم الإفراط في تناول الفراولة.

وتقول: “يمكن تناول 300-400 غرام من الفواكه والثمار في اليوم دون أي ضرر للصحة”.

وتنصح الطبيبة، بتناول هذه الكمية على دفعات للوقاية من ردود الفعل التحسسية.

    المصدر :
  • وكالات

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