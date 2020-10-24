استمع لاذاعتنا

مخاوف من تفشي مرض شلل الأطفال بسبب كورونا

منذ 9 دقائق
مخاوف من تراحع الخدمة الصحية بسبب كورونا

مخاوف من تراحع الخدمة الصحية بسبب كورونا

A A A
طباعة المقال

مع استمرار تفشي وباء كورونا ، تزداد المخاوف من تفشي أمراض جديدة بسبب التراجع في تقديم الخدمات الصحية .

يخشى خبراء الصحة من تفشي فيروس شلل الأطفال في الأمريكتين خلال جائحة “كوفيد-19” بسبب تأخير التطعيمات والمراقبة.

وأكد خبراء بمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه يتعين على الدول في المنطقة مواصلة تطعيمات شلل الأطفال والمراقبة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد لمنع وقوع حالات تفشي، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان إنه بالرغم من تمكن المنطقة من التغلب على شلل الأطفال من قبل، فإنه حال السماح بتراجع معدلات التلقيح بدرجة كبيرة، سيكونون عرضة لانتشار شلل الأطفال في مجتمعاتهم مجددًا.

وأكدت “لهذا أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى القيام بدورنا في حماية ومواصلة القضاء على شلل الأطفال بمنطقتنا بينما ننتظر الدول في الأجزاء الأخرى من العالم تحقيق هذا الهدف.”

وطبقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أرهقت الجائحة أنظمة المراقبة والتحصين المصممة لالتقاط الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والاستجابة لها.

المزيد من الصحة

رمان
شراب الرمان … يرفع السكر أم يخفضه؟
تقنية الواقع الافتراضي
دخول تقنية الواقع الافتراضي في علاج اضطرابات الأكل
تتمتع القرفة بالعديد من الفوائد الصحية
مفعول سحري للقرفة … وهذا ما تفعله في الدم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ارتداء الكمامات بات إلزاميا في بعض دول العالم
صورة الكمامة القاتلة.. تسمح لفيروس كورونا بالعبور من خلالها ثم تقضي عليه
شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
شاهد..شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
آيفون 12 أحدث إصدارات أبل
شرط فرنسي لبيع هواتف “آيفون 12”