مخاوف من تفشي مرض شلل الأطفال بسبب كورونا

مع استمرار تفشي وباء كورونا ، تزداد المخاوف من تفشي أمراض جديدة بسبب التراجع في تقديم الخدمات الصحية .

يخشى خبراء الصحة من تفشي فيروس شلل الأطفال في الأمريكتين خلال جائحة “كوفيد-19” بسبب تأخير التطعيمات والمراقبة.

وأكد خبراء بمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه يتعين على الدول في المنطقة مواصلة تطعيمات شلل الأطفال والمراقبة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد لمنع وقوع حالات تفشي، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان إنه بالرغم من تمكن المنطقة من التغلب على شلل الأطفال من قبل، فإنه حال السماح بتراجع معدلات التلقيح بدرجة كبيرة، سيكونون عرضة لانتشار شلل الأطفال في مجتمعاتهم مجددًا.

وأكدت “لهذا أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى القيام بدورنا في حماية ومواصلة القضاء على شلل الأطفال بمنطقتنا بينما ننتظر الدول في الأجزاء الأخرى من العالم تحقيق هذا الهدف.”

وطبقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أرهقت الجائحة أنظمة المراقبة والتحصين المصممة لالتقاط الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والاستجابة لها.