مدير منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الجمعة إن فيروس جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي.

وينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر ويسبب عادة أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا وطفح جلدي مليء بالصديد.

وقال غيبريسوس “يستند هذا القرار إلى انخفاض الحالات بشكل مستمر، كما هو الحال في جمهورية الكونجو الديمقراطية وغيرها من الدول المتضررة منها، بما في ذلك بوروندي وسيراليون وأوغندا”.

وأشار غيبريسوس إلى أن القرار صدر بناء على توصية من لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم وضع التفشي.

وكانت المنظمة أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في أغسطس آب من العام الماضي، عندما انتشر شكل جديد من المرض انطلق من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة بشدة إلى دول مجاورة.

وحالة الطوارئ الصحية العامة على المستوى الدولي أعلى مستوى من الإنذارات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية.