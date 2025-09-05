الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدير منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية

منذ 20 دقيقة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. رويترز

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الجمعة إن فيروس جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي.

وينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر ويسبب عادة أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا وطفح جلدي مليء بالصديد.

وقال غيبريسوس “يستند هذا القرار إلى انخفاض الحالات بشكل مستمر، كما هو الحال في جمهورية الكونجو الديمقراطية وغيرها من الدول المتضررة منها، بما في ذلك بوروندي وسيراليون وأوغندا”.

وأشار غيبريسوس إلى أن القرار صدر بناء على توصية من لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم وضع التفشي.

وكانت المنظمة أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في أغسطس آب من العام الماضي، عندما انتشر شكل جديد من المرض انطلق من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة بشدة إلى دول مجاورة.

وحالة الطوارئ الصحية العامة على المستوى الدولي أعلى مستوى من الإنذارات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
عبوات مشروب طاقة
تأثير مشروبات الطاقة على الجسم ومخاطرها الصحية
صورة لبعض النساء
باحثون: نوع من الالتهابات يرتبط بالنوبات القلبية لدى النساء الصحيحات

الأكثر قراءة

الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
العلم اللبناني
"نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
العلم الايراني وعلم حزب الله
أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة