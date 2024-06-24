مرض الروماتيزم.. خرافات لا تصدقها

تعد أمراض الروماتيزم السبب الأكثر شيوعاً للألم والعجز في كل دول العالم، خاصة في الدول الغربية، ويمكن لهذه الأمراض أن تؤثر على نوعية الحياة بشكل كبير، ناهيكم عن الأعباء وتكاليف الرعاية الطبية والاجتماعية والاقتصادية التي تتركها على أهالي المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

أشهر الخرافات المتعلقة بأمراض الروماتيزم

ما تزال أمراض الروماتيزم بعيدة كل البعد عن أن تكون من ضمن أولويات الصحة العامة، ولكن ما يزيد الطين بلة هو انتشار مجموعة متنوعة من الخرافات التي تؤخر من طلب المساعدة الضرورية لعلاجها، خاصة أن العلاج المبكر هو الأكثر أهمية لتقليل الآثار الجانبية وتحسين الصحة على المدى الطويل.

الخرافة 1: مرض الروماتيزم هو اسم آخر لالتهاب المفاصل

يندرج الروماتيزم تحت مصطلح واحد هو التهاب المفاصل، إلا أن كلمة روماتيزم تضم باقة واسعة من الأمراض والمشكلات الصحية الناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي للمفاصل والعظام والعضلات والأوتار والأعضاء (أمراض المناعة الذاتية). يصل عدد أمراض الروماتيزم ما يقارب 150 مرضاً، نذكر منها: التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب المفاصل النقرسي، والتهاب المفاصل اليفعي، ومرض الذئبة الحمامية، والتهاب الفقار اللاصق، وتصلب الجلد، وألم العضلات الروماتيزمي، ومتلازمة سجوغرن، وحمى الروماتيزم وغيرها.

الخرافة 2: الروماتيزم مرض وراثي

لا تنتقل أمراض الروماتيزم مباشرة من الآباء إلى الأبناء، إلا أن بعض أمراض الروماتيزم قد يكون لها أرضية وراثية تجعل النسل أكثر تعرضاً إلى الإصابة بنفس المرض.

إن الفكرة السائدة عند الناس أن الروماتيزم يصيب المفاصل حصراً غير صحيحة، فالروماتيزم قد يصيب العظام والعضلات والأوتار، وحتى الأعضاء الداخلية كالعين مثلًا، فإصابة العين بالروماتيزم تعطي أعراضاً مختلفة مثل الاحمرار والجفاف والألم والتهاب العنبية وتلف القرنية ورؤية الذباب الطائر، ومن الضروري اكتشاف روماتيزم العين وعلاجه باكراً ما أمكن، لأن أي تأخير على هذا الصعيد سيؤدي إلى مضاعفات كارثية.

الخرافة 3: الروماتيزم هو مجرد آلام وأوجاع في المفاصل

قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض الروماتيزم التي غالباً ما يتم تجاهلها على اعتبار أنها مجرد آلام وأوجاع فقط لا غير، إلا أن مرض الروماتيزم يمكن أن يتظاهر بأعراض متنوعة، وقد يؤدي إلى الإصابة بتشوهات شديدة، لدرجة أن المصاب لا يستطيع أن يقوم بالمهام الحياتية اليومية، مثل المشي وارتداء الملابس. نشير هنا إلى أشهر الأعراض والعلامات لمرض الروماتيزم والتي تضم ما يلي:

الألم.

الالتهاب.

التورم.

احمرار المفصل.

تهيج والتهاب العين.

التعب العام.

الشعور بالضيق.

جفاف الفم والعين.

ألم في الصدر.

السكتة الدماغية.

على كل شخص يعاني من تلك الأعراض أن يوليها الاهتمام اللازم، وأن يبادر إلى التواصل مع مقدم الرعاية الصحية في شأنها لكشف الملابسات المتعلقة بها

الخرافة 4: لا يحتاج الروماتيزم إلى العلاج حتى تسوء الأعراض

إذا بدأت أعراض الروماتيزم في الظهور، فمن الضروري استشارة الطبيب في أمرها لمعرفة ما إذا كان ظهورها ينم عن شيء خطير، أو أنها تخفي شيئاً يجري في الكواليس. تُعرف الأسابيع الأولى التي تلي ظهور الأعراض باسم “نافذة الفرصة” window of opportunity التي يمكن للعلاج خلالها أن يساعد في منع حدوث مضاعفات طويلة الأمد، ويزيد من فرصة الشفاء، ويساهم في منع إلحاق الأذى والتلف بالمفاصل والأعضاء.

الخرافة 5: لا حاجة لاستشارة اختصاصي الروماتيزم

إذا رأى طبيب الرعاية الأولية أن الأعراض تشير إلى مرض روماتيزمي، فإنه سيعمل على تحويل المريض إلى طبيب مختص بأمراض الروماتيزم لتشخيص وعلاج المرض، وللتخفيف من الأعراض، والحد من الإعاقة والمضاعفات، فأطباء الروماتيزم مدربون للتعرف على أمراض الروماتيزم، والتعامل معها، ووصف العلاج الأنسب لها.