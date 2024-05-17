مرض جديد يثير الرعب عالمياً.. إليكم تفاصيله

لايزال العالم تحت تأثير جائحة كورونا التي تبقى من أخطر الأمراض التي انتشرت عالمياً في آخر عشر سنوات، ولكن وحالة نادرة على مستوى العالم، شهدتها إحدى المستشفيات في العاصمة السورية دمشق، بعد إصابة فتاة في العشرينات من عمرها، بمتلازمة تفعيل البالعات، التي تعد من أخطر الإصابات في المجال الطبي، لأنها حالة نادرة ومميتة، ولا يوجد سوى 4 أشخاص فقط أصيبوا بها حول العالم فقط حتى الآن ما أثار الرعب.

وأعلنت إدارة مستشفى المجتهد في دمشق، تسجيل إصابة بمرض نادر “متلازمة تفعيل البالعات”، حيث جرى تشخيصها وعلاجها، مؤكدة أنها الحالة الرابعة من نوعها على مستوى العالم.

وقال مدير مستشفى المجتهد أحمد عباس، ان فريقاً طبياً من شعبة أمراض المفاصل والروماتيزم، تمكن من علاج حالة نادرة لمريضة تبلغ من العمر 26 سنة راجعت المستشفى بعد تشخيصها.

وبحسب مدير المستشفى، فإن تشخيص وعلاج الحالة استمر قرابة 8 أشهر، مؤكداً أن التشخيص المبكر أسهم بإنقاذ حياة المريضة، لأن هذا النوع من المرض يؤدي إلى نقص المناعة وحدوث التهابات شديدة تؤدي للوفاة.

ماهي متلازمة تفعيل البالعات؟

من جانبه يقول الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح المصرية في تصريحات للعربية نت، إن “متلازمة تفعيل البالعات” تعتمد على مهاجمة الخلايا المتواجدة في جسم الإنسان لأعضاء بدلا من الدفاع عنها، كما تقوم أجهزة الجسم بمهاجمة نفسها وبعضها البعض ما يدمر مناعته ويؤدي للوفاة .

ويضيف الدكتور أمجد، أن الإصابة بهذه المتلازمة قد تكون بسبب مرض تنفسي أو عدوى، وسميت بالبالعات لأنها تبتلع الجسم ومناعته وتحدث له عاصفة مناعية قاتلة واختلال واعتلال مفاجئ للجسم، مشيرا إلى أنها تصدر من الغدد الليمفاوية وقد تهاجم الدم وتسبب تجلطا وتهاجم الكبد والعظام بل وتهاجم الغدد الليمفاوية نفسها.

ويتابع الخبير المصري، أن هذه المتلازمة من الممكن أن تسبب تسمما دمويا وفشلا كلويا وكبديا، كما يمكنها أن تبتلع الخلايا الحية في جسم الإنسان وتسبب كذلك التهابا في المفاصل، موضحا أن هذا المرض قد ينجم من حمى أو عدوى وتشمل أعراضه تورما في الجسم وطفحا جلديا.

وقال الحداد أن علاج هذه المتلازمة يكون أحيانا بالكورتيزون وبالحصول على مثبطات مناعية بقوة، ودم وبلازما لحين استقرار الحالة.