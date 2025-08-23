مشروبات تساعد فى إدارة ضغط الدم وضبط الكوليسترول

الشاي ليس مجرد مشروب منعش، حيث تميزت أنواع مختلفة من الشاي ومشروبات الأعشاب بفوائد صحية مذهلة بفضل نكهاتها ورائحتها العطرة، كما تُقدم فوائد صحية مُتنوعة بفضل مُركباتها النشطة بيولوجيًا مثل البوليفينول ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، وتُواصل الأبحاث الحديثة استكشاف إمكانيات هذه المشروبات في الوقاية من العديد من الأمراض والسيطرة عليها، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

6 أنواع من المشروبات العشبية للسيطرة على المشكلات الصحية والوقاية منها:

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر لا يتأكسد بالكامل أثناء المعالجة، على عكس الشاي الأسود أو شاي أولونج، وهو غني بالبوليفينولات، وخاصةً الكاتيكينات، التي يُعتقد أنها أساسية لفوائده الصحية العديدة، ويُعدّ الشاي الأخضر فعالاً للغاية في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي، كما قد يُساعد تناوله بانتظام على خفض ضغط الدم بشكل طفيف، حيث أظهرت الدراسات انخفاضًا متوسطًا قدره 1 مم زئبقي تقريبًا في كلًا من قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وهو أمر بالغ الأهمية عند دمجه مع نمط حياة صحي.

الشاي الأسود

الشاي الأسود، أحد أكثر أنواع الشاي استهلاكًا حول العالم، حيث يكتسب لونه الداكن ونكهته القوية من خلال مستوى عالٍ من الأكسدة أثناء المعالجة، مما يميزه عن الشاي الأخضر غير المؤكسد، كما أن الشاي الأسود غني بالفلافونويدات والثيافلافينات، وكلاهما من مضادات الأكسدة المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، وقد يُحسّن تناوله بانتظام وظائف القلب، بل ويُقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الكركديه

مشروب الكركديه خالٍ من الكافيين، ويمكن تناوله ساخنًا وباردًا، فهذا المشروب الأحمر صحي خاصة للقلب، حيث يحتوي الكركديه على الأنثوسيانين والبوليفينول اللذان يساعدان على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

مشروب الكركم

مشروب الكركم مشروب دافئ يُحضّر بنقع جذر الكركم الطازج أو المجفف في الماء الساخن، ويتميز بلونه الأصفر البرتقالي الزاهي ونكهته الترابية اللاذعة، ويفضل تناول مشروب الكركم لفوائده الصحية المُحتملة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الكركمين، وهو مُركّب معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة والالتهابات، وقد يُساعد تناول مشروب الكركم على الهضم، ويُقلل الالتهابات، ويُحسّن صحة البشرة، وربما يُحسّن وظائف الدماغ والمزاج.

مشروب الزنجبيل

مشروب الزنجبيل مُهدئ ويُحضّر بنقع جذر الزنجبيل في الماء الساخن، وله العديد من الفوائد الصحية، ويُمكن تحضيره باستخدام الزنجبيل الطازج، أو مسحوق الزنجبيل، حيث يستُخدم الزنجبيل لقرون كعلاج طبيعي فهو معروف بقدرته على تهدئة المعدة، كما يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتُشير الأبحاث إلى أن المُركّبات النشطة في الزنجبيل يُمكن أن تُؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الدهون.

مشروب القرفة

القرفة مشروب دافئ وعطري، يُحضّر بنقع أعواد القرفة في الماء الساخن وهو خالٍ من الكافيين، وله نكهة حلوة وحارة، ولها فوائد صحية متنوعة، منها مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، ويُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يُعزز صحة القلب، وقد يُساعد على الهضم، ويُساعد على التحكم في الوزن، وله تأثيرات مضادة للميكروبات والفطريات.