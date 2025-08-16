مشروب البابونج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله يوميًا؟

مشروب البابونج يُضفي شعورًا بالراحة، وربما يعود ذلك إلى لونه المُهدئ، أو نكهته الزهرية الخفيفة، ويمنحنا ذلك شعورًا بالدفء بعد أول رشفة منه، وهناك عدة أسباب ليكون جزءًا من روتينكِ اليومي، حتى لو لم تكون من مُحبي هذا المشروب، فسواء كنت تشعر بالتوتر أو الانتفاخ أو سريع الانفعال، أو حتى ترغب فقط في تناول مشروب دافئ خالٍ من الكافيين، فإن البابونج يُحقق هذه الفوائد بهدوء، وهو ما يوضحه تقرير موقع “Food-ndtv”.

ماذا تقول الدراسة؟

وفقًا للمكتبة الهندية للطب، فإن البابونج، وخاصةً النوع الألماني منه، غني بمركبات طبيعية مثل الأبيجينين والبيسابولول، مما يمنحه فوائد صحية حقيقية، ويُعرف عنه أنه داعم للهضم، ومهدئ للأعصاب، وحتى علاج مشكلات البشرة، كما تُظهر الأبحاث أنه قد يُساعد في علاج الحساسية والالتهابات وبعض أمراض الجهاز العصبي أو المشكلات الأيضية، وما يُميز البابونج هو قدرته على مُعالجة الالتهابات والإجهاد التأكسدى بطريقة لطيفة وغير مُضرة، إنه ليس مُجرد مشروب يُؤخذ قبل النوم، بل يُقدم فوائد أكثر بكثير.

يخفف مستويات التوتر

تناول كوب من البابونج لن يُشتت انتباهك أو يُشعرك بالضيق، بل يُخفف من فوضى تسارع الأحداث التي تسبب التوتر والقلق، وفي الأيام التي لا يتوقف فيها عقلك عن التفكير أو عندما تُغرق نفسك في دوامة من الأفكار، يُساعدك هذا المشروب على الاسترخاء والتوقف وتخفيف الضغوط ويمنحك الهدوء اللازم.

يساعدك على النوم

البابونج يُساعدك على النوم، لقد تم استُخدمه منذ زمن طويل لتهدئة العقل وتخفيف الأرق، وما زال يُجدي نفعًا بدون مبالغة، حيث يمنحك الهدوء والاسترخاء اللازمان للنوم.

لطيف على أمعائك

إذا كنت تعاني من اضطراب في معدتك، أو انتفاخ، أو تقلصات، أو غازات، أو مجرد تهيج عام، فقد يكون البابونج هو الحل الأمثل، فقد استُخدم تقليديًا لتسهيل الهضم، وتقليل التهاب الأمعاء، وحتى تهدئة أعراض متلازمة القولون العصبي الخفيفة، فهو بمثابة حضن دافئ لجهازك الهضمي، ويساعده على أداء مهامه بسلاسة، ويُعد مشروبًا رائعًا بعد وجبة دسمة.

يمنحك بشرة صحية ومتوهجة

لا يقتصر تأثير البابونج على الداخل فحسب، بل يظهر على بشرتك أيضًا، حيث يتمتع بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البثور، وتقليل الاحمرار، ومنح البشرة المتهيجة بعض الراحة، وبالطبع يمكنكِ وضعه على وجهكِ، لكن تناوله هو الخيار الأسهل، ومع مرور الوقت، يدعم بشرتكِ من الداخل بهدوء، لذلك أضيفيه إلى روتينكِ اليومى للعناية بالبشرة.

مشروب خالٍ من الكافيين

البابونج خيار مثالي عندما ترغب بمشروب دافئ دون أن يسبب توترا، وذلك لأنه خالٍ من الكافيين بطبيعته، حيث يمكنك تناوله مساءً دون القلق بشأن اضطراب نومك، إنه مشروب لطيف، برائحة الزهور، وطعمه لذيذ، ويمنحك هدوء لأعصابك.